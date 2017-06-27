Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» заявил, что клубу не поступало предложения от «Зенита» по Ильину

Президент «Урала» заявил, что клубу не поступало предложения от «Зенита» по Ильину

27 июня 2017, 18:05
4

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбуржцы не получали предложения от «Зенита» по поводу трансфера нападающего Владимира Ильина.

«Я ничего об этом не знаю. «Зенит» не делал предложений по Владимиру. Он остается нашим игроком», – сказал Иванов.

Отметим, что 25-летний игрок является воспитанником петербургского футбола. Форвард перебрался в «Урал» из «Кубани» в январе этого года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он провел 12 поединков, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Зенит Ильин Владимир Иванов Григорий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1498578047
Ильин хорош!... Видел... Ему бы где-нибудь полный сезон сыграть со стабильным выходом.... Чую попрёт... Боевитый, скоростной, высокий, сухой, с ударом.... Такого хочется в деле видеть, а не на лавке....
Ответить
dok66
1498578086
Гриша , постарайся оставить его в Урале ! И..... может народиться еще один Смолов !
Ответить
paracetamol
1498578690
Пусть еще потренеруется годик.
Ответить
tank219
1498627903
Я тоже его заметил, есть у него искорка. Но нужно играть, матереть, а зенитовская лавка итак проседает от запасных задниц.
Ответить
Главные новости
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
1
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Все новости
Все новости
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
5
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
7
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+