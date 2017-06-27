Президент «Урала» заявил, что клубу не поступало предложения от «Зенита» по Ильину

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбуржцы не получали предложения от «Зенита» по поводу трансфера нападающего Владимира Ильина.

«Я ничего об этом не знаю. «Зенит» не делал предложений по Владимиру. Он остается нашим игроком», – сказал Иванов.

Отметим, что 25-летний игрок является воспитанником петербургского футбола. Форвард перебрался в «Урал» из «Кубани» в январе этого года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он провел 12 поединков, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.