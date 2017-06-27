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  • Варга считает, что «Арсеналу» лучше купить Головина, чем Роналду

Варга считает, что «Арсеналу» лучше купить Головина, чем Роналду

27 июня 2017, 14:59
23

Агент Шандор Варга считает более выгодным приобретением для «Арсенала» полузащитника ЦСКА Александра Головина, нежели нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер просмотрит 21-летнего россиянина на Кубке конфедераций.

– Примерно какую сумму «Арсенал» может выложить за Головина?

– Сложно сказать. Арсену выделили 100 миллионов на трансферы. Но Венгер не очень любит тратить деньги (смеется). Он вообще считает, что большие суммы портят футбол. Для него лучше брать футболиста, с которым еще можно работать. Головин в эту философию вписывается.

Считаю, Венгеру сейчас интереснее взять к себе в команду Головина, чем Криштиану Роналду. С португальцем уже работать не надо, а вот из россиянина еще что-то можно слепить.

– Считаете, Головин дорос до команды уровня «Арсенала»?

– Думаю, да. Прибавлять, конечно, нужно. Но потенциал уже виден. Если он попадет в хорошие руки, то однозначно еще прибавит.

В минувшем сезоне Головин провел 37 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Роналду Криштиану Головин Александр
Комментарии (23)
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hevbn 28
1498565639
Согласен, что Головин довольно хорошо провел кубок конфедерации и вообще потенциально игрок очень хорошего уровня , но согласится ли он первые пол года-год как минимум учится футболу у Венгера , лишь изредка выходить на поле , не лучше ли ему перейти в команду типа Уотфорда , Саутгептона ... там он скорее будет больше играть.
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neveldomha
1498566161
Вот не могут хохлы, чтобы не влезть, туда, куда их Венгер не просил.
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Tsigan
1498566873
Какой потенциал????какой арсенал???? Мы как будто разный вид спорта смотрим!!! Максимум хетафе,ланс,палермо,рединг....какой арсенал......вы про что люди????
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Asbjorn
1498566980
Во первых,роналду на пике формы,пользы будет море,во вторых,деньги на трансфер отобьються продажами футболок,если не полностью,там большая половина,в третьих,роналду в арсенал не пойдет
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dok66
1498577488
Причем здесь Роналду ? Разговор о Головине ! Если попадет в АПЛ - это будет хорошо !
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paracetamol
1498578772
Раз в 20-30 дешевле. Бери, Венгер, выгодно!
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Обер-КанцлерЪ
1498585255
Ну кроме шуток - у Головина ещё вся футбольная жизнь впереди, а Роналду если к примеру в этом году в Китай уедет - это конечно будет сенсация, но не такая уж и громкая.
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Тамхар
1498587133
"...Арсену выделили 100 миллионов на трансферы. Но Венгер не очень любит тратить деньги (смеется). Он вообще считает, что большие суммы портят футбол..." Даешь Венгера вместо Мутко!!! Ура!!!
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NapaS
1498592300
в Халл на скамейку
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Snek
1498800387
Да уж, если Головин не сбавит в самоотадче, то, конечно, мы сможем увидеть нового Кончельскиса, а если... то будет второй Аршавин, погоняет пару сезонов на топовом уровне, а потом забьёт.
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