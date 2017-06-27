Варга считает, что «Арсеналу» лучше купить Головина, чем Роналду

Агент Шандор Варга считает более выгодным приобретением для «Арсенала» полузащитника ЦСКА Александра Головина, нежели нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер просмотрит 21-летнего россиянина на Кубке конфедераций.
– Примерно какую сумму «Арсенал» может выложить за Головина?
– Сложно сказать. Арсену выделили 100 миллионов на трансферы. Но Венгер не очень любит тратить деньги (смеется). Он вообще считает, что большие суммы портят футбол. Для него лучше брать футболиста, с которым еще можно работать. Головин в эту философию вписывается.
Считаю, Венгеру сейчас интереснее взять к себе в команду Головина, чем Криштиану Роналду. С португальцем уже работать не надо, а вот из россиянина еще что-то можно слепить.
– Считаете, Головин дорос до команды уровня «Арсенала»?
– Думаю, да. Прибавлять, конечно, нужно. Но потенциал уже виден. Если он попадет в хорошие руки, то однозначно еще прибавит.
В минувшем сезоне Головин провел 37 матчей, забив три гола и сделав четыре результативные передачи.