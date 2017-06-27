Сауль заявил, что не в курсе об интересе к нему со стороны «Барселоны»

Полузащитник «Атлетико» Сауль заявил, что ему ничего неизвестно об интересе «Барселоны» к его персоне. При этом игрок подчеркнул, что в данный момент он сосредоточен исключительно на выступлениях за сборную Испании на чемпионате Европы (U21).

Ранее на этой неделе появилась информация, что каталонский клуб готов заплатить за 23-летнего хавбека 80 миллионов евро отступных, если ему не удастся заполучить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Я ничего об этом не слышал. В любом случае, если бы мне пришлось принимать решения по поводу моего будущего, то это было бы только после Евро, потому что я полностью сосредоточен на этом турнире», – сказал Сауль.

При этом отмечается, что «матрасники» этим летом вряд ли будут готовы к продаже кого-то игроков из-за запрета ФИФА на приобретение новых футболистов до января 2018 года.