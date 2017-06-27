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    Григорян: «Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о работе с экс-защитником махачкалинского клуба Сергеем Паршивлюком.

    Напомним, ранее футболист подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный на два года.

    – Вас называют хорошим психологом. Зимой это качество помогло уговорить Паршивлюка и Яковлева пойти на понижение зарплаты?

    – Это заслуга руководителей клуба. Да и сами ребята хотели играть. Понимали, что свое имя нужно подтверждать. И мне не стоило никакого труда их мотивировать.

    – Яковлев по-прежнему с вами, а вот Паршивлюк ушел. Жалеете?

    – Да. Хотя Сергей очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать.

    – Черчесову в сборную его порекомендовали бы?

    – Без колебаний.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.06.2017 00:16
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 июня 2017, 11:02

      не могу представить себе как он заговорил бы если поднялся бы на уровень Маура ,Конте,Анчелотти и Зидана

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 27 июня 2017, 10:03

      Смешно, но оскорбительно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 27 июня 2017, 08:36

      иногда армяне оправдывают свою национальность, хотя...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 27 июня 2017, 08:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вся правда об этом футболисте на лицо...

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 27 июня 2017, 07:13

      У григоряна язык как помело... Сам то тренер так себе..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 27 июня 2017, 06:59

      Фамилию нужно заменить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 27 июня 2017, 06:14

      Посмотрим в Ростове.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 05:28

      У одних талант, у других ум, у третьих красота, у последних - один язык.

      0
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