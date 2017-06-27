Григорян: «Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о работе с экс-защитником махачкалинского клуба Сергеем Паршивлюком.

Напомним, ранее футболист подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный на два года.

– Вас называют хорошим психологом. Зимой это качество помогло уговорить Паршивлюка и Яковлева пойти на понижение зарплаты?

– Это заслуга руководителей клуба. Да и сами ребята хотели играть. Понимали, что свое имя нужно подтверждать. И мне не стоило никакого труда их мотивировать.

– Яковлев по-прежнему с вами, а вот Паршивлюк ушел. Жалеете?

– Да. Хотя Сергей очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать.

– Черчесову в сборную его порекомендовали бы?

– Без колебаний.