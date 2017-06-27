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Григорян: «Иногда Паршивлюк оправдывает свою фамилию»

27 июня 2017, 00:16
8

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о работе с экс-защитником махачкалинского клуба Сергеем Паршивлюком.

Напомним, ранее футболист подписал контракт с «Ростовом», рассчитанный на два года.

– Вас называют хорошим психологом. Зимой это качество помогло уговорить Паршивлюка и Яковлева пойти на понижение зарплаты?

– Это заслуга руководителей клуба. Да и сами ребята хотели играть. Понимали, что свое имя нужно подтверждать. И мне не стоило никакого труда их мотивировать.

– Яковлев по-прежнему с вами, а вот Паршивлюк ушел. Жалеете?

– Да. Хотя Сергей очень сложный. Иногда даже оправдывает свою фамилию. Но при этом классный исполнитель. С характером, мозгами. Ему можно делать замечания, с ним можно взаимодействовать.

– Черчесову в сборную его порекомендовали бы?

– Без колебаний.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Паршивлюк Сергей Григорян Александр
Комментарии (8)
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tank219
1498530539
У одних талант, у других ум, у третьих красота, у последних - один язык.
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Ще Гевара
1498533254
Посмотрим в Ростове.
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КЭТиК
1498535979
Фамилию нужно заменить.
Ответить
mihail200606
1498536832
У григоряна язык как помело... Сам то тренер так себе..
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chempion_cska
1498540975
Вся правда об этом футболисте на лицо...
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ЗЖМ
1498541792
иногда армяне оправдывают свою национальность, хотя...
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firs04
1498546993
Смешно, но оскорбительно!
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x-x-x-x-x
1498550549
не могу представить себе как он заговорил бы если поднялся бы на уровень Маура ,Конте,Анчелотти и Зидана
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