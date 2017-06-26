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«Ростов» намерен подписать контракт с Тарасовым

26 июня 2017, 19:02
17

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в ближайшее время может стать игроком «Ростова». По информации источника, железнодорожники не планируют продлевать контракт с 30-летним игроком, чье соглашение истекает 30 июня.

Таким образом, донскому клубу футболист может достаться бесплатно. В услугах хавбека лично заинтересован главный тренер желто-синих Леонид Кучук, знакомый с ним по работе в «Локомотиве».

В прошедшем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Тарасов Дмитрий
Комментарии (17)
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XaXatyn
1498493905
Наконец свершилось !
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BoltCX
1498493968
Ох жалко Ростов(( хорошие игроки уходят, а приходят старые и не очень хорошие.
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Тамхар
1498493990
Разумное решение Локомотива. Ну а Ростов... Жалко ту команду, которая была.
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Fan Loko mik
1498494880
Наконец то!!!!!!!! Свершилось! Палыч красавец, в межсезонке весь шлак сольёт!
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zico2205
1498495315
Такое впечатление, что Ростову готовят смерть....Взяли Кучука-тренера разваливающего команды...Ну и все "отходы"РФПЛ...Остались Гацкан,Калачев и Бухаров из старичков и молодежь...Но Ростов несмотря ни на что будет давать бой нашим грандам...
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Юрэс
1498496841
А куда деваться с подводной лодки ? И им , и ему . Ваще-то разумно.
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insider_retro
1498497535
Вот как так? Клуб избавляется от Шишкина и Тарасова, а их привлекают на знаковый турнир в ряды сборной.... Бесплатно только и взяли... Эх, Ростов не тех берёшь...
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Спартач_навсегда
1498500423
супер для ростовчан)
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suhoffmonstro
1498510020
Неужели свершилось! Давно надо было его из локо убирать.
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арейская
1498519685
Не надо, даже страшно представить, что ожидает бедный "Ростов"...
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