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    «Ростов» намерен подписать контракт с Тарасовым

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в ближайшее время может стать игроком «Ростова». По информации источника, железнодорожники не планируют продлевать контракт с 30-летним игроком, чье соглашение истекает 30 июня.

    Таким образом, донскому клубу футболист может достаться бесплатно. В услугах хавбека лично заинтересован главный тренер желто-синих Леонид Кучук, знакомый с ним по работе в «Локомотиве».

    В прошедшем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: ФАН

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    26.06.2017 19:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2017, 02:28

      Не надо, даже страшно представить, что ожидает бедный "Ростов"...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 26 июня 2017, 23:47

      Неужели свершилось! Давно надо было его из локо убирать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:07

      супер для ростовчан)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 20:18

      Вот как так? Клуб избавляется от Шишкина и Тарасова, а их привлекают на знаковый турнир в ряды сборной.... Бесплатно только и взяли... Эх, Ростов не тех берёшь...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 26 июня 2017, 20:07

      А куда деваться с подводной лодки ?
      И им , и ему . Ваще-то разумно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 19:55

      Повезло ростовчанам - ведущего игрока сборной бесплатно хапнут, надо на еврокубки планировать, как минимум

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 26 июня 2017, 20:20

      Да нуу... Это сарказм?...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > insider_retro 27 июня 2017, 11:23

      ...
      Рейтинг: +573
      insider_retro а Вы разве не поняли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > FaTeK1945ru 27 июня 2017, 11:26

      Глаза видят, а голова вопросы задаёт...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 июня 2017, 19:41

      Такое впечатление, что Ростову готовят смерть....Взяли Кучука-тренера разваливающего команды...Ну и все "отходы"РФПЛ...Остались Гацкан,Калачев и Бухаров из старичков и молодежь...Но Ростов несмотря ни на что будет давать бой нашим грандам...

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > zico2205 26 июня 2017, 19:56

      да брось будет не хуже чем рубин куда бердыев ушел второй раз за рублем

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 июня 2017, 19:34

      Наконец то!!!!!!!! Свершилось! Палыч красавец, в межсезонке весь шлак сольёт!

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 26 июня 2017, 19:19

      Разумное решение Локомотива. Ну а Ростов... Жалко ту команду, которая была.

      4
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 26 июня 2017, 19:19

      Ох жалко Ростов(( хорошие игроки уходят, а приходят старые и не очень хорошие.

      1
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