«Ростов» намерен подписать контракт с Тарасовым

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в ближайшее время может стать игроком «Ростова». По информации источника, железнодорожники не планируют продлевать контракт с 30-летним игроком, чье соглашение истекает 30 июня.

Таким образом, донскому клубу футболист может достаться бесплатно. В услугах хавбека лично заинтересован главный тренер желто-синих Леонид Кучук, знакомый с ним по работе в «Локомотиве».

В прошедшем сезоне Тарасов провел за «Локомотив» в РФПЛ 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.