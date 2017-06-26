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    В «Халле» не смогли прокомментировать назначение Яровинского

    В «Халл Сити» не смогли прокомментировать возможный переход спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского в английский клуб, который призван помочь новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

    «Мы не уверены, что стоит комментировать данную информацию. Извините», – ответили в пресс-службе клуба.

    Напомним, что Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. В начале июня этого года «Халл» возглавил бывший тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.06.2017 11:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 26 июня 2017, 14:22

      Здорово будет, если он Слуцкий со временем сделает из Халл Сити полностью российскую команду. Тогда это будет отличное место для каждого русского футболиста, чтобы получить игровую практику в топовом чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июня 2017, 13:04

      Селекция с февраля 2014 года как раз и не впечатляет. Так что в добрый путь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 26 июня 2017, 13:03

      Они до сих пор переваривают: нах он нужен был???!!! ))))

      -2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 26 июня 2017, 12:47

      F

      В ПЛ выйдет глядишь сборников подтянет в клуб))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 26 июня 2017, 12:47

      Прокомментируют когда перейдет, однако.

      -1
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