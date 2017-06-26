Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Халле» не смогли прокомментировать назначение Яровинского

В «Халле» не смогли прокомментировать назначение Яровинского

26 июня 2017, 11:56
5

В «Халл Сити» не смогли прокомментировать возможный переход спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского в английский клуб, который призван помочь новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

«Мы не уверены, что стоит комментировать данную информацию. Извините», – ответили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. В начале июня этого года «Халл» возглавил бывший тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Яровинский Олег
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
chempion_cska
1498470446
Прокомментируют когда перейдет, однако.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1498470475
F В ПЛ выйдет глядишь сборников подтянет в клуб))
Ответить
Mr_Digorec
1498471431
Они до сих пор переваривают: нах он нужен был???!!! ))))
Ответить
VIPded
1498471499
Селекция с февраля 2014 года как раз и не впечатляет. Так что в добрый путь!
Ответить
Dmirubo
1498476177
Здорово будет, если он Слуцкий со временем сделает из Халл Сити полностью российскую команду. Тогда это будет отличное место для каждого русского футболиста, чтобы получить игровую практику в топовом чемпионате.
Ответить
Главные новости
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
4
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
11
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Все новости
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
1
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
1
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
3
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
1
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
8
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
3
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
9
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
6
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
8
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+