В «Халле» не смогли прокомментировать назначение Яровинского

В «Халл Сити» не смогли прокомментировать возможный переход спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского в английский клуб, который призван помочь новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

«Мы не уверены, что стоит комментировать данную информацию. Извините», – ответили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. В начале июня этого года «Халл» возглавил бывший тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.