В «Халле» не смогли прокомментировать назначение Яровинского

Здорово будет, если он Слуцкий со временем сделает из Халл Сити полностью российскую команду. Тогда это будет отличное место для каждого русского футболиста, чтобы получить игровую практику в топовом чемпионате.
В «Халл Сити» не смогли прокомментировать возможный переход спортивного директора ЦСКА Олега Яровинского в английский клуб, который призван помочь новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
«Мы не уверены, что стоит комментировать данную информацию. Извините», – ответили в пресс-службе клуба.
Напомним, что Яровинский возглавил селекционный отдел ЦСКА в феврале 2014 года. В начале июня этого года «Халл» возглавил бывший тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий.