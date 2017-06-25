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    Мутко: «После матча с Мексикой многие игроки сборной России плакали в раздевалке»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) многие игроки сборной России плакали в раздевалке.

    Отметим, что данное поражение не позволило россиянам преодолеть групповой этап турнира.

    «Конечно, все хотят побед, но самое главное, когда команда уходит после игры, – чтобы игроки не опускали глаза, чтобы они могли с поднятой головой смотреть на трибуны. Это было в матче с Мексикой: когда наши ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами.

    Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали. Я понимал, что нужно им что-то сказать. Мы пообщались. Я им сказал: «Вы сборная России, вы играли за свою страну». Да, у нас что-то не получилось. Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное», – сказал Мутко в интервью RT.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2017 21:01
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 июня 2017, 09:07

      Ладно девчонки еще есть год, чтобы стать мужиками.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2017, 08:40

      Настоящие герои! Тем,кто не плакал,надо набить морды! У нас для этого есть специалист-депутат Лебедев.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 26 июня 2017, 08:23

      Ну вы-то знаете, как с такими ситуациями справляться, верно? Все в порядке, вы старались, пустое, берите пример с Акинфеева - вон он молодцом держится, ему все по х.ру (как, собственно и вам, г-н чиновник!) и т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 06:56

      Бл.дь, когда мы после игры будем радоваться?

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 26 июня 2017, 06:28

      А я все думаю...почему они играют как бабы? ...проиграли и реветь, теперь понятно...

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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 02:25

      Многие даже плакали... некоторые секли себя по заднице гетрами... другие встали в угол и сказали, что наказали себя за проигрышь))) Все это интересно, но... Вероятность, что такая же "картина" повторится на ЧМ 2018 - 99%! Разговоры, что это "потолок" сборной - для идиотов! Перед тренером была поставлена задача, он с этой задачей не справился! Какой смысл оставлять его еще на один год у руля сборной? Только потому что бы он тупо получал зарплату и говорил "будем работать", а Мудко ему верить? По-моему, лучше поставить Бердыева, по крайней мере оборону он поставит точно лучше Черчесова! Так что хуже играть уже не будут и опять же нужно думать про рейтинг ФИФА сборной России - давайте "упадем" уже в 8-9 десяток и будем при жеребьевках в одной "корзине" с Андоррой, Фаррерами, Лихтенштейном и Гибралтаром))) а потом лет 12-16 оставаться вне финальных турниров ЧЕ и ЧМ... Великая страна, блин...

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      Рейтинг: +563

      tank219 > serglider 26 июня 2017, 07:07

      Прошлый раз скандировали *Мы все - говно*, сейчас плачут. Забавные у нас сборники.

      1
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      Рейтинг: +11

      reddaemon 26 июня 2017, 00:57

      Они плакали от осознания, что футболом рулит Мутко и ему подобные!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 июня 2017, 23:39

      Как мне их жалко... сейчас тоже заплачу...

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      Рейтинг: +4024

      raritet 25 июня 2017, 23:12

      Эти перлы для недоумков. А что говорить о футболистах застоя. Они играли просто за копейки по сравнению с нынешними богатыми молодыми людьми, перекатывающими мяч. Конечно, понимаю. Не так просто перестроить себя . Тут в РФПЛ мячик перекатываешь не спеша за несколько лямов в минуту. А тут , понаехали всякие португалы , мексиканцы и как давай бегать. Попробуй угонись. А силы уже не те.

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      Рейтинг: +1155

      fhnv 25 июня 2017, 23:05

      когда бежишь с мячом перед глазами туман....ты бежишь на скорости .бежишь.мяч у тебя.решение принять доли секунды

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > fhnv 26 июня 2017, 08:18

      Я насчет тумана... Ты думаешь, они под кайфом играют?

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