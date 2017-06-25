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  • Мутко: «После матча с Мексикой многие игроки сборной России плакали в раздевалке»

Мутко: «После матча с Мексикой многие игроки сборной России плакали в раздевалке»

25 июня 2017, 21:01
45

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) многие игроки сборной России плакали в раздевалке.

Отметим, что данное поражение не позволило россиянам преодолеть групповой этап турнира.

«Конечно, все хотят побед, но самое главное, когда команда уходит после игры, – чтобы игроки не опускали глаза, чтобы они могли с поднятой головой смотреть на трибуны. Это было в матче с Мексикой: когда наши ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами.

Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали. Я понимал, что нужно им что-то сказать. Мы пообщались. Я им сказал: «Вы сборная России, вы играли за свою страну». Да, у нас что-то не получилось. Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное», – сказал Мутко в интервью RT.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Мексика Россия Мутко Виталий
Комментарии (45)
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lekseij2007
1498413894
Это не оправдание им и их тренеру и, уж тем более тебе.
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первый третий с права
1498414254
мутко вали нах ты достал уже всех!
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alex1951
1498415115
Плакали,говоришь? И видео у тебя есть? Показал бы ,как заведующий своим детсадом,слезки этих акселератов, которых ты лелеешь,гладишь прощаешь, а все потому,что ты их и взрастил! Сам и жри! А нам на жалость бить не надо! Мы деньги тратим не для того ,чтобы на слезки смотреть,придурок законченный...
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Dmirubo
1498415962
Есть год, чтобы в разы поднять свой уровень и достойно сыграть на ЧМ 2018. Иначе это были пустые слезы, ничего в общем не давшие и не смотивировавшие на самосовершенствование...На вас вся страна смотрит. Лучше уж отказаться от игры в сборной тем игрокам, которые не готовы "умиреть на поле" ради победы.
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multiscan
1498416233
Мужики не плачут! Т.е.- это были не мужики!
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Red narva
1498416338
Вспомните,как проигрывал грандам Ростов?Ни каких слез!Одна злая спортивная ярость!Выкладывались до конца.На слезы не было сил.А стадион скандировал-МУЖИКИ!А тут,что за театр с соплями?Тьфу..
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slavа0508
1498420139
Да нормально наши выступили,,,,и кто сейчас клеймит всех и вся просто совсем не разбираются в футболе,,,,если реально смотреть на вещи наша сборная сыграла так как и должна сыграть,и Пртугалия и Мексика намного сильней нашей сборной,,,у нас просто завышены ожидания,,,смотрим просто на получку Какориных 5 лямов евро в год и думаем что у нас есть крепкие игроки а нет у нас нет и не скоро будут игроки даже среднего Европейского уровня,,,,,а то что наши весьма средненькие игроки получают 5 лямов а не 50 тысяч чего они и стоият в этом ведь не они виноваты,,,,агенты,журналюги и прочее,,,,абсурд полный когда кривоногий игрок получает получку целого завода
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paracetamol
1498423155
Как мне их жалко... сейчас тоже заплачу...
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reddaemon
1498427859
Они плакали от осознания, что футболом рулит Мутко и ему подобные!
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serglider
1498433112
Многие даже плакали... некоторые секли себя по заднице гетрами... другие встали в угол и сказали, что наказали себя за проигрышь))) Все это интересно, но... Вероятность, что такая же "картина" повторится на ЧМ 2018 - 99%! Разговоры, что это "потолок" сборной - для идиотов! Перед тренером была поставлена задача, он с этой задачей не справился! Какой смысл оставлять его еще на один год у руля сборной? Только потому что бы он тупо получал зарплату и говорил "будем работать", а Мудко ему верить? По-моему, лучше поставить Бердыева, по крайней мере оборону он поставит точно лучше Черчесова! Так что хуже играть уже не будут и опять же нужно думать про рейтинг ФИФА сборной России - давайте "упадем" уже в 8-9 десяток и будем при жеребьевках в одной "корзине" с Андоррой, Фаррерами, Лихтенштейном и Гибралтаром))) а потом лет 12-16 оставаться вне финальных турниров ЧЕ и ЧМ... Великая страна, блин...
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