Мутко: «После матча с Мексикой многие игроки сборной России плакали в раздевалке»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что после матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2) многие игроки сборной России плакали в раздевалке.

Отметим, что данное поражение не позволило россиянам преодолеть групповой этап турнира.

«Конечно, все хотят побед, но самое главное, когда команда уходит после игры, – чтобы игроки не опускали глаза, чтобы они могли с поднятой головой смотреть на трибуны. Это было в матче с Мексикой: когда наши ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами.

Когда я пришел в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали. Я понимал, что нужно им что-то сказать. Мы пообщались. Я им сказал: «Вы сборная России, вы играли за свою страну». Да, у нас что-то не получилось. Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное», – сказал Мутко в интервью RT.