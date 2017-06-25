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    Нобоа: «Бердыев звал обратно в «Рубин»

    Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о предложении «Рубина» в летнее трансферное окно. Напомним, команду возглавил Курбан Бердыев, с которым Нобоа вместе находился в «Ростове». Ранее Кристиан уже играл в казанской команде под руководством Бердыева.

    «В «Ростове» мы все были одной семьей. Но, вот видите, испортили все. Бердыев звал обратно в «Рубин», много разговаривали с ним по этому поводу», – сказал Нобоа.

    «Зенит» подписал игрока в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.

    «Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа

    Источник: Бобсоккер

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    25.06.2017 12:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 июня 2017, 23:47

      Ну и зря. Ибо нормально Нобоа играл только в командах, которые тренировал Бердыев

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 июня 2017, 13:06

      и не нужен..убежал дак убежал..под 40 лет..

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июня 2017, 02:21

      Ну и зря, нужно было следовать за Бердыевым, куда бы не позвал...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 июня 2017, 00:01

      Оторвался от Бердыева и пошел в "свободное плавание"! Посмотрим!

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 июня 2017, 22:25

      в Зените точно пригодится. Но надо было в Рубин идти. Чисто на фарт.

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 20:59

      всегда симпатизировал командам Курбана Бердыева.Умный ,хитрый,волевой тренер.Другого такого в России нет.Дай бог ему возглавить сборную к ЧМ 2018!

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 20:57

      Болею за Зенит,но место этого игрока у Бердыева в команде.Там он будет сто процентов заигран.В Питере-не факт!А игрок хороший.Жаль,если проведет время в запасе.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 июня 2017, 19:37

      " Но, вот видите, испортили все."
      Так скажите ,кто конкретно и как.Что бы знать кому плевать в спину.А то так,одни догадки.

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 25 июня 2017, 18:10

      Время покажет.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 16:04

      Ну и зря,в Зените место будет лавка,100%

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