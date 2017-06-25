Нобоа: «Бердыев звал обратно в «Рубин»

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о предложении «Рубина» в летнее трансферное окно. Напомним, команду возглавил Курбан Бердыев, с которым Нобоа вместе находился в «Ростове». Ранее Кристиан уже играл в казанской команде под руководством Бердыева.

«В «Ростове» мы все были одной семьей. Но, вот видите, испортили все. Бердыев звал обратно в «Рубин», много разговаривали с ним по этому поводу», – сказал Нобоа.

«Зенит» подписал игрока в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.

«Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа