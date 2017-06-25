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Нобоа: «Бердыев звал обратно в «Рубин»

25 июня 2017, 12:54
16

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о предложении «Рубина» в летнее трансферное окно. Напомним, команду возглавил Курбан Бердыев, с которым Нобоа вместе находился в «Ростове». Ранее Кристиан уже играл в казанской команде под руководством Бердыева.

«В «Ростове» мы все были одной семьей. Но, вот видите, испортили все. Бердыев звал обратно в «Рубин», много разговаривали с ним по этому поводу», – сказал Нобоа.

«Зенит» подписал игрока в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.

«Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (16)
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acer2003
1498385780
Зря не согласился ((
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hevbn 28
1498386087
По опыту игры за Динамо ,когда Кристиан был по моложе , чем сейчас и все равно не заиграл, не думаю чтобы Набоа хорошо заиграет в Зените хотя безусловно Набоа один из лучших легионеров у нас в чемпионате.
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dok66
1498392204
Видимо уже не хочет сильно напрягаться . В Зените это возможно , а вот в Рубине это вряд ли было бы ...
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Mahone
1498395845
Ну и зря,в Зените место будет лавка,100%
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Red narva
1498413425
Болею за Зенит,но место этого игрока у Бердыева в команде.Там он будет сто процентов заигран.В Питере-не факт!А игрок хороший.Жаль,если проведет время в запасе.
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Red narva
1498413577
всегда симпатизировал командам Курбана Бердыева.Умный ,хитрый,волевой тренер.Другого такого в России нет.Дай бог ему возглавить сборную к ЧМ 2018!
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Serjoga
1498424506
Оторвался от Бердыева и пошел в "свободное плавание"! Посмотрим!
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арейская
1498432876
Ну и зря, нужно было следовать за Бердыевым, куда бы не позвал...
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Chernyi Lis
1498471588
и не нужен..убежал дак убежал..под 40 лет..
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Lester84
1498596477
Ну и зря. Ибо нормально Нобоа играл только в командах, которые тренировал Бердыев
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