Нобоа: «Бердыев звал обратно в «Рубин»

Ну и зря. Ибо нормально Нобоа играл только в командах, которые тренировал Бердыев
Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о предложении «Рубина» в летнее трансферное окно. Напомним, команду возглавил Курбан Бердыев, с которым Нобоа вместе находился в «Ростове». Ранее Кристиан уже играл в казанской команде под руководством Бердыева.
«В «Ростове» мы все были одной семьей. Но, вот видите, испортили все. Бердыев звал обратно в «Рубин», много разговаривали с ним по этому поводу», – сказал Нобоа.
«Зенит» подписал игрока в качестве свободного агента. Его контракт рассчитан на три года.
«Он как цветущая клумба, где раскрываются нападающие». Зачем «Зенит» подписал Нобоа