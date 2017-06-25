Мхитарян: «Лига чемпионов – это место «Манчестер Юнайтед»

В пятницу полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на вопросы болельщиков в Фэйсбуке.

«Лучший момент сезона? Когда я поднял кубок Лиги Европы после победного финала в Стокгольме. Мы усердно работали для завоевания этого трофея, поэтому этот момент получился столь особенным. Сейчас вся команда настроена на возвращение в Лигу чемпионов, ведь этот турнир – место клуба. Все мы рады вернуться в борьбу», – сказал 28-летний футболист сборной Армении во время прямой трансляции.

Напомним, в финальном матче Лиги Европы команда Жозе Моуринью обыграла «Аякс» со счетом 2:0. Мхитарян забил второй гол в матче на «Фрэндс Арене».