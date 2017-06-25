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    Мхитарян: «Лига чемпионов – это место «Манчестер Юнайтед»

    В пятницу полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян ответил на вопросы болельщиков в Фэйсбуке.

    «Лучший момент сезона? Когда я поднял кубок Лиги Европы после победного финала в Стокгольме. Мы усердно работали для завоевания этого трофея, поэтому этот момент получился столь особенным. Сейчас вся команда настроена на возвращение в Лигу чемпионов, ведь этот турнир – место клуба. Все мы рады вернуться в борьбу», – сказал 28-летний футболист сборной Армении во время прямой трансляции.

    Напомним, в финальном матче Лиги Европы команда Жозе Моуринью обыграла «Аякс» со счетом 2:0. Мхитарян забил второй гол в матче на «Фрэндс Арене».

    Источник: Facebook.com

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    25.06.2017 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 25 июня 2017, 12:27

      Надеюсь будете радовать результатами и качественным футболом!!!

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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2017, 11:17

      Удачи, Михи.

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