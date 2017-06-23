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    Главный тренер сборной Мексики надеется, что в матче с Россией не будет «хозяйского» судейства

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России выразил надежду, что в игре не возникнет никаких странных ситуаций, связанных с судейством.

    – Россия играет дома, при огромной поддержке зрителей... А не боитесь, что будет и «хозяйское» судейство?

    – Мы искренне верим в честность ближайшей игры. Считаем, что ФИФА снова завоевала мировое доверие. Уверены, что не возникнет никаких странных ситуаций. Наоборот – арбитраж будет справедливым и прозрачным. И победит лучшая команда. Надеемся, ею станем мы. Не забиваем голову мыслями о судействе. Думаем о том, что можем контролировать сами.

    Матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 14:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июня 2017, 20:05

      Они правильно боятся . Но это уже - большая политика !

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 23 июня 2017, 18:27

      Надо самим упираться как в 2008 с голландцами. Обули их, а они покруче мексиканцев были. По-моему нужно как немцы с Чили - упор на оборону и отрезать высокий прессинг длинными забросами, типа как Ростов бердыевский. А впереди три шустрика - Смолов, Полоз и Головин. Как-то так.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 июня 2017, 16:46

      Что то пока все наоборот, на Полозе с НЗ пеналь не дали, на Бухарове с Португальцами даже не показали повтор.
      Видно на Россию это правило не распространяется.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > FanatSerj 23 июня 2017, 19:38

      Согласен. На Полозе новозеландцы откровенно сфолили. Там был чистый пенальти, о чём я писал. И про Канделакшу тоже писал, ибо все трансляции поручены её каналу. ДАЖЕ ПОВТОРА СНОСА БУХАРОВА НЕ БЫЛО! Нигде! А с той точки, что показывалась в трансляции, ничего не видно. Не исключаю, что кто-то из португальцев и сфолил. Но без повтора утверждать ничего нельзя.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:40

      Это не разговор,
      Чичас есть видеоповтор.

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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июня 2017, 16:21

      Даже не надейся,перед ЧМ обкатываем все способы,но думаю Мутко сделал выбор в пользу тайной комнаты.На играх ЧМ нашей сборной перед монитором будут работать нужные люди,проблема сборной решена на 99 процентов,зачем нам допинг,отстой.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 июня 2017, 16:14

      в матче с нз он знатно судейку обматерил

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 июня 2017, 15:25

      На матч Мексика-Россия срочно назначен Сергей Иванов...

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 23 июня 2017, 15:23

      Ну-у... сказал, как в воду... НИКОГДА в истории футбола (читай России) за Россию никто не подсуживал, а вот НАОБОРОТ ЗАСУЖИВАЛИ ВСЕГДА!!! Всё, чего добивались россияне (везде) была ТОЛЬКО ИХ ЗАСЛУГА!!!

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Правдоруб100 23 июня 2017, 15:52

      Тут в матче против португалов на Бухарове сфолили и там скорей всего пендаль был и нам отказали в просмотре даже, какого черта хозяйского судейства?

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 15:23

      Будут хозяйские 3:0 в первом тайме и давай до свидания Мексика-Хексика!

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 июня 2017, 15:16

      я предлагаю безбородова назначить. 2-3 пенальти пара удалений и мы в полуфинале))

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