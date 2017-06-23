Главный тренер сборной Мексики надеется, что в матче с Россией не будет «хозяйского» судейства

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио в преддверии матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды России выразил надежду, что в игре не возникнет никаких странных ситуаций, связанных с судейством.

– Россия играет дома, при огромной поддержке зрителей... А не боитесь, что будет и «хозяйское» судейство?

– Мы искренне верим в честность ближайшей игры. Считаем, что ФИФА снова завоевала мировое доверие. Уверены, что не возникнет никаких странных ситуаций. Наоборот – арбитраж будет справедливым и прозрачным. И победит лучшая команда. Надеемся, ею станем мы. Не забиваем голову мыслями о судействе. Думаем о том, что можем контролировать сами.

Матч Мексика – Россия пройдет в субботу, 24 июня на «Казань Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.