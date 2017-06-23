«Оренбург» подписал четырех новичков

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила о заключении контрактов с защитниками Евгением Осиповым из «Мордовии», который в минувшем сезоне провел 37 матчей и забил 3 гола, Иналом Гетигежевым, выступавшим в «молодежке» казанского «Рубина», Тарасом Царикаевым из «Шинника» (35 матчей), а также полузащитником «Шинника» Давидом Дзаховым (23 матча, 3 гола).

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Оренбург» потерял место в Премьер-лиге. Команда в следующем сезоне будет выступать в Первенстве ФНЛ.