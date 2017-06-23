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    Титов уверен, что отмена лимита пойдет на пользу российским футболистам

    Бывший полузащитник сборной России и тренер «Енисея» Егор Титов уверен, что отмена на лимит в российском чемпионате пойдет только на пользу местным футболистам. Он считает, что российским игрокам пора проявить себя в европейских клубах.

    «Не хочу говорить про конкретных игроков. Но я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше.

    Яркий пример – Караваев в «Спарте». Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим. Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность – нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!» – заявил Титов.

    Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности в услугах Александра Головина со стороны лондонского «Арсенала».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 06:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 июня 2017, 13:00

      Где свои воспитанники? Можно из 2 лиги набрать и довести .Нет желания. Обленились что купят готовых .Безобразие.

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 23 июня 2017, 10:40

      ...выходит,пусть негры играют,а наши молодые игроки в третьи разрядные клубы, за границей, играют? Это что ???

      0
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      ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > FaTeK1945ru 23 июня 2017, 10:59

      У них мотивация появится, а не будут сидеть на бешеном окладе из-за паспорта. Да и уровень чемпионата повысится...

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > ФК_Полоцк 23 июня 2017, 11:55

      а причем здесь лимит, просто не надо платить бешеные оклады.

      1
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > ФК_Полоцк 23 июня 2017, 11:57

      да и уровень чемпа не повысится а на оборот понизится, так как в клубах будут одни посредственные леги.

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > 23 июня 2017, 12:03

      я был лучшего мнения о Титове, видно ошибся. совсем не думает о Российском футболе. Вас (футболистов) надо на маленькие оклады посадить, а премиальные можно сделать побольше. Тогда бегать сразу научатся и скамейку будет не выгодно полировать.

      -1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Dmitriy 71 23 июня 2017, 12:40

      так из-за лимита их оклады и подскочили) ну с десяток прибавилось бы далеко непосредственных легионеров в отдельных клубах)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Dmitriy 71 23 июня 2017, 13:41

      Чтобы не платить бешенные оклады для этого и нужно убрать лимит.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > 23 июня 2017, 13:44

      Давно уже пора, лет так 7 назад), а то зажрались и в Европу носа даже сунуть не хотят. Таити-таити, какие нафик таити, нас и здесь неплохо кормят.

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