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  • Титов уверен, что отмена лимита пойдет на пользу российским футболистам

Титов уверен, что отмена лимита пойдет на пользу российским футболистам

23 июня 2017, 06:16
9

Бывший полузащитник сборной России и тренер «Енисея» Егор Титов уверен, что отмена на лимит в российском чемпионате пойдет только на пользу местным футболистам. Он считает, что российским игрокам пора проявить себя в европейских клубах.

«Не хочу говорить про конкретных игроков. Но я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше.

Яркий пример – Караваев в «Спарте». Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим. Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность – нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!» – заявил Титов.

Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности в услугах Александра Головина со стороны лондонского «Арсенала».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей Титов Егор
Комментарии (9)
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FaTeK1945ru
1498203610
...выходит,пусть негры играют,а наши молодые игроки в третьи разрядные клубы, за границей, играют? Это что ???
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aurora5858
1498212001
Где свои воспитанники? Можно из 2 лиги набрать и довести .Нет желания. Обленились что купят готовых .Безобразие.
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