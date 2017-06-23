Титов уверен, что отмена лимита пойдет на пользу российским футболистам

Бывший полузащитник сборной России и тренер «Енисея» Егор Титов уверен, что отмена на лимит в российском чемпионате пойдет только на пользу местным футболистам. Он считает, что российским игрокам пора проявить себя в европейских клубах.

«Не хочу говорить про конкретных игроков. Но я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше.

Яркий пример – Караваев в «Спарте». Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим. Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность – нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!» – заявил Титов.

Ранее сообщалось о серьезной заинтересованности в услугах Александра Головина со стороны лондонского «Арсенала».