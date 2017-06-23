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    Видаль: «Как мы и ожидали, организация турнира в России на высшем уровне»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль остался удовлетворен результатом матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Германии (1:1). Также хавбек признался, что организация турнира в России находится на высшем уровне.

    – Был хороший матч с сильным соперником. Германия – молодая, амбициозная команда, ничья с ними – хороший и не обидный результат. С точки зрения физики получилась сложной.

    – Довольны организацией турнира в России?

    – Да, конечно. Как мы и ожидали, все на высшем уровне. И для нас это отличный опыт. Теперь надеемся, что следующая игра будет еще лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Igil777 23 июня 2017, 12:04

      Интересно, сколько ему заплатили...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -17

      Марсович 23 июня 2017, 06:37

      Масло масляное. Также хавбек признался, что организация турнира в России находится на высшем уровне. Как мы и ожидали, все на высшем уровне.

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