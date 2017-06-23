Видаль: «Как мы и ожидали, организация турнира в России на высшем уровне»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль остался удовлетворен результатом матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против команды Германии (1:1). Также хавбек признался, что организация турнира в России находится на высшем уровне.

– Был хороший матч с сильным соперником. Германия – молодая, амбициозная команда, ничья с ними – хороший и не обидный результат. С точки зрения физики получилась сложной.

– Довольны организацией турнира в России?

– Да, конечно. Как мы и ожидали, все на высшем уровне. И для нас это отличный опыт. Теперь надеемся, что следующая игра будет еще лучше.