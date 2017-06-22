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    Пицци: «Во втором тайме матча Германия – Чили обе команды играли на ничью»

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвел итог встрече 2-го раунда группового этапа Кубка конфедераций против команды Германии (1:1).

    «На поле были две настоящие команды, это было видно. У обеих команд был однозначный план на игру, это всегда интересно и для зрителей, и для болельщиков. Наши матчи всегда очень интенсивны, мы всегда стремимся к победе. Иногда мы мешали друг другу, особенно у ворот. Результат, достигнутый сегодня, по делу. Санчес и Видаль сегодня сделали особый гол. Сейчас Санчес — наш ведущий бомбардир, это очень важно для него. Все выглядели хорошо.

    Наш соперник — выдающаяся команда, она крайне сильна, пусть даже у нее много молодых игроков. Нам удалось здорово соперничать с ними, мы придерживались своего плана, проделали большую работу, особенно в первом тайме, когда пытались максимально владеть мячом. Немцы много катали мяч на флангах, блокировали нам пространство, но в основном на своей половине поля. Во втором тайме обе команды, казалось, играли на ничью, мы потеряли в интенсивности. Мы понимали, что выложились, потратили очень много сил в первом тайме. Гари Медель получил травму. Посмотрим, как быстро он восстановится. У нас не много дней для отдыха, но все игроки захотят сыграть за команду», — сказал специалист.

    В последнем матче групповой стадии чилийцы встретятся со сборной Австралии в Москве. Встреча состоится 25-го июня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 23 июня 2017, 06:57

      В первом тайме казалось будет разгром немцев

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 23 июня 2017, 06:14

      Да уж,второй тайм совершенно не понравился

      1
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