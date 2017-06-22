Пицци: «Во втором тайме матча Германия – Чили обе команды играли на ничью»

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвел итог встрече 2-го раунда группового этапа Кубка конфедераций против команды Германии (1:1).

«На поле были две настоящие команды, это было видно. У обеих команд был однозначный план на игру, это всегда интересно и для зрителей, и для болельщиков. Наши матчи всегда очень интенсивны, мы всегда стремимся к победе. Иногда мы мешали друг другу, особенно у ворот. Результат, достигнутый сегодня, по делу. Санчес и Видаль сегодня сделали особый гол. Сейчас Санчес — наш ведущий бомбардир, это очень важно для него. Все выглядели хорошо.

Наш соперник — выдающаяся команда, она крайне сильна, пусть даже у нее много молодых игроков. Нам удалось здорово соперничать с ними, мы придерживались своего плана, проделали большую работу, особенно в первом тайме, когда пытались максимально владеть мячом. Немцы много катали мяч на флангах, блокировали нам пространство, но в основном на своей половине поля. Во втором тайме обе команды, казалось, играли на ничью, мы потеряли в интенсивности. Мы понимали, что выложились, потратили очень много сил в первом тайме. Гари Медель получил травму. Посмотрим, как быстро он восстановится. У нас не много дней для отдыха, но все игроки захотят сыграть за команду», — сказал специалист.

В последнем матче групповой стадии чилийцы встретятся со сборной Австралии в Москве. Встреча состоится 25-го июня.