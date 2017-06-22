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    Замбо: «В России сборная Камеруна чувствует себя как дома»

    Лучший игрок матча 2-го тура группового Кубка конфедераций КамерунАвстралия (1:1) Андре-Франк Замбо поделился мнением о встрече и турнире, проходящем в четырех городах России.

    «Мне сложно разобрать этот матч подробно, не могу сказать, какой момент стал ключевым. У нас было достаточно много ошибок, но и много голевых моментов. Конечно, разочарован результатом, должны были победить сегодня. Но не все окончено, нам предстоит еще встреча с Германией (25-го июня – прим. «Бомбардира»). Будем ощущать давление, но мы сделаем все, чтобы победить в третьей игре.

    Очень рад, что публика поддерживала нас сегодня. В течение всего турнира мы видели, что зрители нас тепло принимали. Мы чувствуем себя здесь как дома, нам это очень приятно. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на игру с Австралией», – сказал 21-летний камерунец.

    Ранее поддержку местных болельщиков отметил Тейку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 20:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 июня 2017, 10:26

      Был вчера лично на стадионе. Африканцев было не больше 20, да и австралийцев было на десяток побольше. А вот стадион и вправду болел за Камерун., с душой и от чистого сердца. Островитяне аж охренели от такого. Ни одного расистского выкрика я точно не слышал. 30 тысяч болельщиков кричали Камерун, а не кенгуру. Жаль что не забили в конце.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 июня 2017, 06:39

      и порой забывает что в гостях .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 июня 2017, 05:37

      Да мы здесь живём по чёрному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июня 2017, 01:15

      Шансов против Германии у вас не много Черныши !

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