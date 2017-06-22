Замбо: «В России сборная Камеруна чувствует себя как дома»

Лучший игрок матча 2-го тура группового Кубка конфедераций Камерун – Австралия (1:1) Андре-Франк Замбо поделился мнением о встрече и турнире, проходящем в четырех городах России.

«Мне сложно разобрать этот матч подробно, не могу сказать, какой момент стал ключевым. У нас было достаточно много ошибок, но и много голевых моментов. Конечно, разочарован результатом, должны были победить сегодня. Но не все окончено, нам предстоит еще встреча с Германией (25-го июня – прим. «Бомбардира»). Будем ощущать давление, но мы сделаем все, чтобы победить в третьей игре.

Очень рад, что публика поддерживала нас сегодня. В течение всего турнира мы видели, что зрители нас тепло принимали. Мы чувствуем себя здесь как дома, нам это очень приятно. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на игру с Австралией», – сказал 21-летний камерунец.

Ранее поддержку местных болельщиков отметил Тейку.