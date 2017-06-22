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    Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 миллионов

    Хавбек «Бордо» Адам Уна может стать игроком «Зенита», сообщил ресурс CalcioNapoli24. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Ромы».

    В минувшем сезоне Уна забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 30-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. «Бордо» завершил выступление в чемпионате Франции-2016/17 на шестом месте в турнирной таблице.

    Источник: Calciomercato

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    22.06.2017 19:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 22 июня 2017, 23:08

      Да пусть переходит,но только со своим стулом,а то на лавках уже места
      не хватает)

      2
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июня 2017, 22:02

      задолбали бабло тратить народное, все равно вылетите в 1-16 в ле как всегда

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 22 июня 2017, 20:42

      По-зенитвоски! Он стоит 4, а за него согласны заплатить 15. Видимо, давали, как обычно, сразу стольник, но французы уговорили с ума не сходить.

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2017, 20:36

      а он не черненький?

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 июня 2017, 20:05

      Жду когда скажут может перейти Месси и Роналду...за 50млн...оба....а могут и не перейти...просто мы(бомбардир) не знаем что ещё писать...но они все таки могут...сказал источник близкий к ситуации(редактор по соседству)

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 22 июня 2017, 19:50

      Устал от "новостей" типа зенит может купить...в зенит может перейти...источник сообщил...

      6
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 июня 2017, 19:40

      Бомбардиру не надоело всех в Зенит сватать в день по 3-4 игрока

      5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Tajik-za Zenit 22 июня 2017, 20:50

      Так а кому еще? Покупаем же за народное достояние. Щас по двадцатке наберем кучу, а потом к зиме посмотрим кого куда. Лишних по пятерке отдадим или так отпустим, подержав на скамейке. А кто приживется поможет Зениту чемпионат выиграть (в ЛЕ завалится, как обычно, после выхода из группы) и тут-то Фурсенко даст интервью с упором на эффективность селекционной политики клуба.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:32

      Набор подобной информации с претензией на новости, как минимум настораживает....

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