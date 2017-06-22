Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 миллионов

Хавбек «Бордо» Адам Уна может стать игроком «Зенита», сообщил ресурс CalcioNapoli24. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Ромы».

В минувшем сезоне Уна забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 30-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. «Бордо» завершил выступление в чемпионате Франции-2016/17 на шестом месте в турнирной таблице.