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  • Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 миллионов

Полузащитник «Бордо» Уна может перейти в «Зенит» за 15 миллионов

22 июня 2017, 19:27
10

Хавбек «Бордо» Адам Уна может стать игроком «Зенита», сообщил ресурс CalcioNapoli24. Сумма возможного трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Ромы».

В минувшем сезоне Уна забил четыре гола и отдал три результативные передачи в 30-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро. «Бордо» завершил выступление в чемпионате Франции-2016/17 на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Бордо Унас Адам
Комментарии (10)
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insider_retro
1498149179
Набор подобной информации с претензией на новости, как минимум настораживает....
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Tajik-za Zenit
1498149622
Бомбардиру не надоело всех в Зенит сватать в день по 3-4 игрока
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vshter76
1498150239
Устал от "новостей" типа зенит может купить...в зенит может перейти...источник сообщил...
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алекс88
1498151118
Жду когда скажут может перейти Месси и Роналду...за 50млн...оба....а могут и не перейти...просто мы(бомбардир) не знаем что ещё писать...но они все таки могут...сказал источник близкий к ситуации(редактор по соседству)
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Garrincha58
1498153006
а он не черненький?
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Тамхар
1498153343
По-зенитвоски! Он стоит 4, а за него согласны заплатить 15. Видимо, давали, как обычно, сразу стольник, но французы уговорили с ума не сходить.
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карасевщина
1498158176
задолбали бабло тратить народное, все равно вылетите в 1-16 в ле как всегда
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Gornostay
1498162136
Да пусть переходит,но только со своим стулом,а то на лавках уже места не хватает)
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