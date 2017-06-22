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    Жо: «Перед дебютом в АПЛ против «Портсмута» Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?»

    Экс-нападающий ЦСКА Жо рассказал о переходе в «Манчестер Сити» и выступлениях за английских клуб.

    «Манчестер Сити» предложил 20 миллионов фунтов. Даже при таком раскладе президент ЦСКА (Евгений Гинер – прим. «Бомбардира») не собирался меня отпускать. Я много забивал, и мы выиграли Кубок России. В июле «Сити» поднял ставку до 24-х миллионов, и президент принял это предложение. В момент моего перехода (2008) клубов владели тайландцы, а Свен-Горан Эрикссон – тренер, который хотел моего трансфера – только что покинул пост главного тренера. Так или иначе это был средний клуб, но уже с амбициями. Позже началась новая история. Я был куплен как самый дорогой игрок в истории клуба, потом перешли Робиньо и Шон Райт-Филиппс.

    Помню забавную историю перед матчем против «Портсмута», в котором Робиньо дебютировал в Премьер-лиге. Мы стояли в подтрибунном помещении, напротив нас были мощные игроки вроде Сильвена Дистена, Сола Кэмпбелла, Буба Диопа и Питера Крауча. Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?». Я засмеялся и ответил: «Добро пожаловать в АПЛ», – сказал бразилец.

    В июле 2011 года Жо перешел в «Интернасьонал». Сейчас 30-летний бразилец выступает за «Коринтианс».

    Источник: Sportwitness

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    22.06.2017 19:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +324

      hellkid 23 июня 2017, 09:15

      "Жо подаёт"! (с)

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 22 июня 2017, 22:11

      Крауч? Мощный? Этот штангенциркуль?

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 22 июня 2017, 21:22

      в душе жалеет что перешел туда, как джеко, йоветич и негредо

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 июня 2017, 20:02

      Эх Вагнер карвальо жо дуду красич олич... хороший состав был

      8
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 19:18

      Забавное воспоминание :))
      АПЛ очень многогранна.

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