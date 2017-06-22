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  • Жо: «Перед дебютом в АПЛ против «Портсмута» Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?»

Жо: «Перед дебютом в АПЛ против «Портсмута» Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?»

22 июня 2017, 19:14
5

Экс-нападающий ЦСКА Жо рассказал о переходе в «Манчестер Сити» и выступлениях за английских клуб.

«Манчестер Сити» предложил 20 миллионов фунтов. Даже при таком раскладе президент ЦСКА (Евгений Гинер – прим. «Бомбардира») не собирался меня отпускать. Я много забивал, и мы выиграли Кубок России. В июле «Сити» поднял ставку до 24-х миллионов, и президент принял это предложение. В момент моего перехода (2008) клубов владели тайландцы, а Свен-Горан Эрикссон – тренер, который хотел моего трансфера – только что покинул пост главного тренера. Так или иначе это был средний клуб, но уже с амбициями. Позже началась новая история. Я был куплен как самый дорогой игрок в истории клуба, потом перешли Робиньо и Шон Райт-Филиппс.

Помню забавную историю перед матчем против «Портсмута», в котором Робиньо дебютировал в Премьер-лиге. Мы стояли в подтрибунном помещении, напротив нас были мощные игроки вроде Сильвена Дистена, Сола Кэмпбелла, Буба Диопа и Питера Крауча. Робиньо спросил у меня: «Мы что, в регби будем играть?». Я засмеялся и ответил: «Добро пожаловать в АПЛ», – сказал бразилец.

В июле 2011 года Жо перешел в «Интернасьонал». Сейчас 30-летний бразилец выступает за «Коринтианс».

Источник: Sportwitness
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Портсмут Робиньо
Комментарии (5)
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VSt
1498148321
Забавное воспоминание :)) АПЛ очень многогранна.
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de bruyne
1498150936
Эх Вагнер карвальо жо дуду красич олич... хороший состав был
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bayern06
1498155756
в душе жалеет что перешел туда, как джеко, йоветич и негредо
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lims21
1498158714
Крауч? Мощный? Этот штангенциркуль?
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hellkid
1498198547
"Жо подаёт"! (с)
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