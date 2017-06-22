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    Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе

    Защитник Бранислав Иванович, хавбек Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич прибыли в расположение «Зенита».

    Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, футболисты присоединились к петербургскому клубу на сборе в Австрии. Игроки вернулись в команду после отпуска, предоставленного им в связи с участием в матчах национальных сборных.

    Отметим, что 24 июня «Зенит» сыграет в товарищеском матче против болгарского «Лудогорца».

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.06.2017 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      макс438 22 июня 2017, 17:39

      Перебор игроков, посмотрим как справится Манчини, настроены конечно все опять скептически

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 июня 2017, 16:44

      Ну удачи покажите себя манчини

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