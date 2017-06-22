Мак, Иванович и Джорджевич присоединились к «Зениту» на сборе

Защитник Бранислав Иванович, хавбек Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич прибыли в расположение «Зенита».

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, футболисты присоединились к петербургскому клубу на сборе в Австрии. Игроки вернулись в команду после отпуска, предоставленного им в связи с участием в матчах национальных сборных.

Отметим, что 24 июня «Зенит» сыграет в товарищеском матче против болгарского «Лудогорца».