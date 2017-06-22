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    Хамес подозревается в уклонении от уплаты налогов

    Очередная звезда испанского футбола стала целью проверки налоговых органов страны. Речь идет о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе, сообщает OK Diario.

    Государственные налоговые службы начали проверку финансовых документов колумбийца и его агента. В частности, их подозревают в том, что Родригес, играющий в Испании с 2014 года, мог использовать схему уклонения от уплаты налогов.

    Напомним, что ранее фигурантом подобных проверок были Криштиану Роналду, Лионель Месси, а также ряд других футболистов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 11:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 19:42

      Похоже там с 2014 года многие по накатанной схеме рулили.... Не угадали.... Теперь пришло время зарабатывать налоговикам и юристам!!!...

      1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 22 июня 2017, 12:46

      Команда "Зеки Испании" все усиливается)))Вот как надо вести трансферную политику)))

      5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 12:38

      Что, в Испании эпидемия пошла налоговая? Пора ФИФА объявлять карантин, заразно может быть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:23

      Давайте засадим всю Барсу и Реал! Хоть полегче в ЛЧ будет)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 22 июня 2017, 12:21

      Так вот почему они с Роналду так дружат, похоже он научил всю команду, как государство на бабосы кидать

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 июня 2017, 12:14

      У них сажают за неуплату налогов, а у нас бюджет тырят миллиардами и ничего....

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Nerlinger 22 июня 2017, 12:39

      Да, у нас лучше))

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 11:53

      Да там в Испании уже все подозреваются)

      2
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 14:46

      Там просто походу турнир между ведомствами,вот налоговая и усиливается))))Типа либо зона,либо за нас турнир отбегайте)))После КК таможня будет их ловить за санкционные продукты из России и т.д.))))

      2
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > vanchope34 22 июня 2017, 15:59

      Пусть все в Россию едут, квартиру в Мордовии дадут)

      2
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