Хамес подозревается в уклонении от уплаты налогов

Очередная звезда испанского футбола стала целью проверки налоговых органов страны. Речь идет о полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе, сообщает OK Diario.

Государственные налоговые службы начали проверку финансовых документов колумбийца и его агента. В частности, их подозревают в том, что Родригес, играющий в Испании с 2014 года, мог использовать схему уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что ранее фигурантом подобных проверок были Криштиану Роналду, Лионель Месси, а также ряд других футболистов.