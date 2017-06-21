Кержаков не видит смысла в видеоповторах

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что пока не готов назвать систему видеоповторов полезной.

«Если они будут на чемпионате мира, значит, к новшеству нужно привыкать. Наверное, я старомоден, но пока не вижу в нем особого толка. К примеру, так и не понял из-за чего отменили гол Гомеша в ворота мексиканцев. Может, тогда следует в перерыве на табло стадиона и по телевизору повторять спорные моменты, объясняя почему приняты те или иные решения», – считает Кержаков.

Напомним, что Кубок конфедераций является первым официальным турниром, на котором применяется данная система повторов. Ранее ее использовали только в товарищеских матчах.