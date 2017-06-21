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Кержаков не видит смысла в видеоповторах

21 июня 2017, 09:53
10

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что пока не готов назвать систему видеоповторов полезной.

«Если они будут на чемпионате мира, значит, к новшеству нужно привыкать. Наверное, я старомоден, но пока не вижу в нем особого толка. К примеру, так и не понял из-за чего отменили гол Гомеша в ворота мексиканцев. Может, тогда следует в перерыве на табло стадиона и по телевизору повторять спорные моменты, объясняя почему приняты те или иные решения», – считает Кержаков.

Напомним, что Кубок конфедераций является первым официальным турниром, на котором применяется данная система повторов. Ранее ее использовали только в товарищеских матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Кержаков Александр
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1498033400
Уже никто не видит по ходу смысла в Кержакове.
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Alexs1997
1498036371
Он говорит что не видит смысла. Чтож они тогда ныли когда в игре с амкаром гол не засчитали, и зеня слил ту игру.
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subbotaspartak
1498039437
А ещё пока смотрят видеоповтор - мультики включать, Чего народу скучать. Не видишь смысла, А вообще бывают мысли? Или пока на скамейке сидишь Тупишь?
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la verdad
1498041655
Видеоповторы не видят смысла в Кержакове...
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Roman Armeec
1498042043
Что что, а я с ним согласен
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Garrincha58
1498042577
только тупой не видит ни в чем смысла
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DeutschlandUberAlles
1498044543
Ну естественно если кержачил всю карьеру по воробьям, мимо ворот - так что тут повторять!
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tank219
1498065716
А я не вижу смысла в комментах этого эксперта
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Kokmarov
1498070504
Зачмырили беднягу Кержакова, а в последней победе над Португалией он гол забил. Не много забивал Саша, косячил, кержачил, но играл от души как мог. А насчет повторов я с ним согласен (хоть и смотрел СССР-Бельгия в 1986 году).
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Михаил_Боярский
1498073048
Ты Саша просто доигрываешь уже и тебе пофигу по большому счету, а вот если бы в ворота твоей команды в полуфинале лиги чемпионов забивали два гола из офсайда и давали две левые красные ты бы по другому заговорил.
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