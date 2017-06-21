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    Кержаков не видит смысла в видеоповторах

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что пока не готов назвать систему видеоповторов полезной.

    «Если они будут на чемпионате мира, значит, к новшеству нужно привыкать. Наверное, я старомоден, но пока не вижу в нем особого толка. К примеру, так и не понял из-за чего отменили гол Гомеша в ворота мексиканцев. Может, тогда следует в перерыве на табло стадиона и по телевизору повторять спорные моменты, объясняя почему приняты те или иные решения», – считает Кержаков.

    Напомним, что Кубок конфедераций является первым официальным турниром, на котором применяется данная система повторов. Ранее ее использовали только в товарищеских матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 09:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 июня 2017, 22:24

      Ты Саша просто доигрываешь уже и тебе пофигу по большому счету, а вот если бы в ворота твоей команды в полуфинале лиги чемпионов забивали два гола из офсайда и давали две левые красные ты бы по другому заговорил.

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 21 июня 2017, 21:41

      Зачмырили беднягу Кержакова, а в последней победе над Португалией он гол забил. Не много забивал Саша, косячил, кержачил, но играл от души как мог. А насчет повторов я с ним согласен (хоть и смотрел СССР-Бельгия в 1986 году).

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 21 июня 2017, 20:21

      А я не вижу смысла в комментах этого эксперта

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 14:29

      Ну естественно если кержачил всю карьеру по воробьям, мимо ворот - так что тут повторять!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2017, 13:56

      только тупой не видит ни в чем смысла

      2
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 21 июня 2017, 13:47

      Что что, а я с ним согласен

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 июня 2017, 13:40

      Видеоповторы не видят смысла в Кержакове...

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2017, 13:03

      А ещё пока смотрят видеоповтор - мультики включать,
      Чего народу скучать.
      Не видишь смысла,
      А вообще бывают мысли?
      Или пока на скамейке сидишь
      Тупишь?

      1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 21 июня 2017, 12:12

      Он говорит что не видит смысла. Чтож они тогда ныли когда в игре с амкаром гол не засчитали, и зеня слил ту игру.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 11:23

      Уже никто не видит по ходу смысла в Кержакове.

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