Кержаков не видит смысла в видеоповторах

Ты Саша просто доигрываешь уже и тебе пофигу по большому счету, а вот если бы в ворота твоей команды в полуфинале лиги чемпионов забивали два гола из офсайда и давали две левые красные ты бы по другому заговорил.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков признался, что пока не готов назвать систему видеоповторов полезной.
«Если они будут на чемпионате мира, значит, к новшеству нужно привыкать. Наверное, я старомоден, но пока не вижу в нем особого толка. К примеру, так и не понял из-за чего отменили гол Гомеша в ворота мексиканцев. Может, тогда следует в перерыве на табло стадиона и по телевизору повторять спорные моменты, объясняя почему приняты те или иные решения», – считает Кержаков.
Напомним, что Кубок конфедераций является первым официальным турниром, на котором применяется данная система повторов. Ранее ее использовали только в товарищеских матчах.