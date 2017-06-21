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    Ребров возглавит клуб из Саудовской Аравии

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров достиг соглашения с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», сообщает Aleqt. В ближайшее время будет подписан контракт, который рассчитан на один сезон. Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро. В случае успешного выступления клуба в чемпионате, соглашение может быть автоматически продлено еще на один сезон.

    Стоит отметить, что ранее «Аль-Ахли» возглавлял швейцарский специалист Кристиан Гросс. В этом сезоне сезона команда идет на втором месте в национальном чемпионате, а также добилась права участия в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с иранским «Персеполисом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 21 июня 2017, 11:22

      нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 10:01

      Решил просто подзаработать

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