Ребров возглавит клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров достиг соглашения с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», сообщает Aleqt. В ближайшее время будет подписан контракт, который рассчитан на один сезон. Зарплата украинца составит 2,5 миллиона евро. В случае успешного выступления клуба в чемпионате, соглашение может быть автоматически продлено еще на один сезон.

Стоит отметить, что ранее «Аль-Ахли» возглавлял швейцарский специалист Кристиан Гросс. В этом сезоне сезона команда идет на втором месте в национальном чемпионате, а также добилась права участия в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов, где сыграет с иранским «Персеполисом».