Кержаков продолжает считать Португалию фаворитом

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков не скрывает, что считает в предстоящем матче второго тура Кубка конфедераций-2017 фаворитом сборную Португалии. Сама встреча состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

– Вы из тех, кто продолжает считать Португалию фаворитом Кубка конфедераций?

– Придержал ответ до матча с нашей сборной, для которой он станет самой серьезной проверкой. Но титул чемпионов Европы, конечно, дает португальцам право считаться претендентами на победу и год спустя. Ничья на старте не ставит это под сомнение. Что касается другой группы, то чилийцы собрали довольно веселую команду, от которой можно ожидать любых сюрпризов. Да и сборная Германии, хотя и приехала вторым составом, может оказаться крепким орешком.

– За счет чего россияне могут победить португальцев?

– Вряд ли мы превосходим соперника в индивидуальном мастерстве. Так что ставку следует сделать на командную игру, самоотдачу, максимальную собранность. Ну и, конечно, трибуны должны поддержать.