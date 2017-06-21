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    Кержаков продолжает считать Португалию фаворитом

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков не скрывает, что считает в предстоящем матче второго тура Кубка конфедераций-2017 фаворитом сборную Португалии. Сама встреча состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    – Вы из тех, кто продолжает считать Португалию фаворитом Кубка конфедераций?

    – Придержал ответ до матча с нашей сборной, для которой он станет самой серьезной проверкой. Но титул чемпионов Европы, конечно, дает португальцам право считаться претендентами на победу и год спустя. Ничья на старте не ставит это под сомнение. Что касается другой группы, то чилийцы собрали довольно веселую команду, от которой можно ожидать любых сюрпризов. Да и сборная Германии, хотя и приехала вторым составом, может оказаться крепким орешком.

    – За счет чего россияне могут победить португальцев?

    – Вряд ли мы превосходим соперника в индивидуальном мастерстве. Так что ставку следует сделать на командную игру, самоотдачу, максимальную собранность. Ну и, конечно, трибуны должны поддержать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 07:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 июня 2017, 10:08

      Адекватно думает.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 июня 2017, 09:48

      Португалия и чили на данный момент фавориты всего турнира

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:31

      Чемпион Европы - это всегда весело.

      1
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 21 июня 2017, 08:13

      Россия Ч5мпионы

      0
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