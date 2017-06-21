«Челси» вступил в борьбу за Левандовски

«Челси» вступил в борьбу за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Как сообщают СМИ, интерес к 28-летнему футболисту также проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее поляк обвинил своих партнеров по команде в том, что они не помогли ему завоевать титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

«Роберт сказал мне, что он не получил никакой поддержки, и что Анчелотти не дал сигнала игрокам «Баварии» помочь ему в последней игре завоевать титул лучшего бомбардира. Он был очень разочарован, раньше я его таким никогда не видел», – сказал агент форварда Майк Бартел.

В настоящее время «Челси» пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и сделал серьезный запрос в «Баварию».

В минувшем сезоне Левандовски провел 47 матчей, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.