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«Челси» вступил в борьбу за Левандовски

21 июня 2017, 01:18
9

«Челси» вступил в борьбу за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Как сообщают СМИ, интерес к 28-летнему футболисту также проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее поляк обвинил своих партнеров по команде в том, что они не помогли ему завоевать титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

«Роберт сказал мне, что он не получил никакой поддержки, и что Анчелотти не дал сигнала игрокам «Баварии» помочь ему в последней игре завоевать титул лучшего бомбардира. Он был очень разочарован, раньше я его таким никогда не видел», – сказал агент форварда Майк Бартел.

В настоящее время «Челси» пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и сделал серьезный запрос в «Баварию».

В минувшем сезоне Левандовски провел 47 матчей, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Челси Левандовски Роберт
Комментарии (9)
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Wagarti
1497997578
Лёва, успокойся!
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ФК_Полоцк
1498001100
Да Лукаку уже берут, утиные истории...
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Аристократ Олжик
1498008040
ну и ну . . .
Ответить
ДСА
1498011792
Еще одной звездой в Челси будет больше.
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Юрэс
1498022964
Чё за детский сад- обиделся он ! Ну Пиз. ....ц
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Docentusa
1498023398
Не впишется))))
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gandyv
1498024089
Не надо, не попадет в игру.
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bakha23
1498061689
не думаю что перейдет он и в германии норм зарплату получает
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SmilingDevil
1498072491
слухи они и есть слухи....счяс бля Бавария продаст единственного форварда - смешно
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