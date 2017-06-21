Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» вступил в борьбу за Левандовски

    «Челси» вступил в борьбу за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Как сообщают СМИ, интерес к 28-летнему футболисту также проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, ранее поляк обвинил своих партнеров по команде в том, что они не помогли ему завоевать титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

    «Роберт сказал мне, что он не получил никакой поддержки, и что Анчелотти не дал сигнала игрокам «Баварии» помочь ему в последней игре завоевать титул лучшего бомбардира. Он был очень разочарован, раньше я его таким никогда не видел», – сказал агент форварда Майк Бартел.

    В настоящее время «Челси» пытается извлечь выгоду из сложившейся ситуации и сделал серьезный запрос в «Баварию».

    В минувшем сезоне Левандовски провел 47 матчей, записав в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2017 01:18
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 21 июня 2017, 22:14

      слухи они и есть слухи....счяс бля Бавария продаст единственного форварда - смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 21 июня 2017, 19:14

      не думаю что перейдет он и в германии норм зарплату получает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 21 июня 2017, 08:48

      Не надо, не попадет в игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 июня 2017, 08:36

      Не впишется))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 июня 2017, 08:29

      Чё за детский сад- обиделся он !
      Ну Пиз. ....ц

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июня 2017, 05:23

      Еще одной звездой в Челси будет больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 июня 2017, 04:20

      ну и ну . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 02:25

      Да Лукаку уже берут, утиные истории...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 21 июня 2017, 01:26

      Лёва, успокойся!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11