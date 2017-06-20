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    Агент: «Спартак» не хочет отпускать Давыдова»

    Агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова отметил, что клуб не хочет идти им навстречу в вопросе развития карьеры игрока. По словам Ивана Бакулина, его клиент имеет варианты продолжения карьеры, однако красно-белые отказываются отпускать форварда.

    «Варианты у Давыдова есть. Но клуб не отпускает его. Для того, чтобы игрок прогрессировал, ему нужна постоянная игровая практика. Возможно, в «Спартаке» считают, что в ФНЛ Денис вырастет в суперфутболиста», – заявил агент.

    В завершившемся сезоне Давыдов провел в чемпионате России четыре матча.

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2017 18:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2017, 12:59

      Многие подающие со Спартака уходили,
      А сколькие находили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 июня 2017, 11:34

      У него был шанс заиграть в основе,он его не использовал. И теперь видимо хочет хапнуть побольше с минимальными затратами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:54

      На то и тренер, не хочется терять перспективного игрока Спартака, но и перспективного футболиста в целом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 21 июня 2017, 09:48

      С тем чем столкнётся Спартак в этом году, каждая боевая единица на счету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 20:16

      Да думаю аренда это лучший вариант.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июня 2017, 19:39

      барселона не хочет отпускать аргентинского давыдова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 20 июня 2017, 19:09

      Зря не отпускают. Во второй команде Денис не прогрессирует. Лучший вариант - отдать в аренду и желательно в клуб из РФПЛ

      3
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > oyabun 20 июня 2017, 19:16

      Желательно Австрия, Чехия, Швейцария, Польша

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > oyabun 20 июня 2017, 19:39

      в тосно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > oyabun 20 июня 2017, 21:40

      играть на 3 фронта. Свои шансы Денис получит.

      2
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