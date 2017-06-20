Агент: «Спартак» не хочет отпускать Давыдова»

Агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова отметил, что клуб не хочет идти им навстречу в вопросе развития карьеры игрока. По словам Ивана Бакулина, его клиент имеет варианты продолжения карьеры, однако красно-белые отказываются отпускать форварда.

«Варианты у Давыдова есть. Но клуб не отпускает его. Для того, чтобы игрок прогрессировал, ему нужна постоянная игровая практика. Возможно, в «Спартаке» считают, что в ФНЛ Денис вырастет в суперфутболиста», – заявил агент.

В завершившемся сезоне Давыдов провел в чемпионате России четыре матча.