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Агент: «Спартак» не хочет отпускать Давыдова»

20 июня 2017, 18:40
11

Агент нападающего «Спартака» Дениса Давыдова отметил, что клуб не хочет идти им навстречу в вопросе развития карьеры игрока. По словам Ивана Бакулина, его клиент имеет варианты продолжения карьеры, однако красно-белые отказываются отпускать форварда.

«Варианты у Давыдова есть. Но клуб не отпускает его. Для того, чтобы игрок прогрессировал, ему нужна постоянная игровая практика. Возможно, в «Спартаке» считают, что в ФНЛ Денис вырастет в суперфутболиста», – заявил агент.

В завершившемся сезоне Давыдов провел в чемпионате России четыре матча.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
Комментарии (11)
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oyabun
1497974940
Зря не отпускают. Во второй команде Денис не прогрессирует. Лучший вариант - отдать в аренду и желательно в клуб из РФПЛ
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VVM1964
1497976378
В АРЕНДУ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ .
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карасевщина
1497976745
барселона не хочет отпускать аргентинского давыдова
Ответить
Диктор
1497978991
Да думаю аренда это лучший вариант.
Ответить
александр 59
1498027719
С тем чем столкнётся Спартак в этом году, каждая боевая единица на счету
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Дядя Серёжа
1498028049
На то и тренер, не хочется терять перспективного игрока Спартака, но и перспективного футболиста в целом.
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ViktorMG
1498034085
У него был шанс заиграть в основе,он его не использовал. И теперь видимо хочет хапнуть побольше с минимальными затратами.
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subbotaspartak
1498039148
Многие подающие со Спартака уходили, А сколькие находили?
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