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    Зе Луиш попал в сферу интересов «Порту»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Португалии. В игроке лично заинтересован главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 26-летнего форварда, утверждает sabado.pt. Рыночная стоимость легионера красно-белых оценивается в пять миллионов евро. Нынешний контракт форварда истекает летом 2019 года.

    Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 13:03
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 20 июня 2017, 21:36

      Его купили за 6,5 млн, он раскрылся, заиграл. Если уважаемый Порту хочет его купить, пусть предлагает достойную цену. Не меньше 10-15 млн по моему мнению. При капитализме живем как-никак.

      -1
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 июня 2017, 20:08

      Порту ищет дойную корову в лице Российского клуба. Нельзя быть лохами и продавать качественных игроков за бесценок. Нужно учится у того же Порту, Бенфики. Уход ЗеЛуиша - это пробоина в Спартаке, которую нужно завалить хотя бы баблом.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 июня 2017, 17:01

      Рыночная стоимость - не значит продажная ! И захочет ли Федун его продавать ???

      -1
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 16:49

      Может уйти по семейным причинам

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 июня 2017, 16:05

      Нефиг.Пусть играет в Спартаке

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 20 июня 2017, 15:58

      Мож и не зря гуляет в СМИ новость об Эменике..ну к Зе уже привыкли и у него стала игра идти так что надеюсь удержат парня..тем более явно не разбогатеют от продажи за 5 лямов..

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 июня 2017, 15:56

      Что то дешево оценили!!!!!!! Самим пригодиться

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 15:23

      Такая личная заинтересованность у тренера, что кушать не может без Зе

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 июня 2017, 14:40

      За 5 лямов Федун не отдаст,
      Но могут дать цену, что и он сдаст.
      Лига Чемпионов? Неважно.
      Вот век продажный.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 14:01

      5 лямов не деньги за такого игрока.

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