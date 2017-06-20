Зе Луиш попал в сферу интересов «Порту»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Португалии. В игроке лично заинтересован главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 26-летнего форварда, утверждает sabado.pt. Рыночная стоимость легионера красно-белых оценивается в пять миллионов евро. Нынешний контракт форварда истекает летом 2019 года.

Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.