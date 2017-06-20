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Зе Луиш попал в сферу интересов «Порту»

20 июня 2017, 13:03
15

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Португалии. В игроке лично заинтересован главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау. Специалист уже обратился к руководству клуба с просьбой приобрести 26-летнего форварда, утверждает sabado.pt. Рыночная стоимость легионера красно-белых оценивается в пять миллионов евро. Нынешний контракт форварда истекает летом 2019 года.

Зе Луиш в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 21 матч, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Порту Зе Луиш
Комментарии (15)
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VVM1964
1497953623
" Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в России " - ЧЕГО НАПИСАЛИ ТО ?
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turist82
1497954616
Угу так и продали его перед лигой чемпионов ))) Дураков нет
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Диктор
1497956516
5 лямов не деньги за такого игрока.
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tank219
1497961416
Такая личная заинтересованность у тренера, что кушать не может без Зе
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Mahone
1497963401
Что то дешево оценили!!!!!!! Самим пригодиться
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alexidj
1497963521
Мож и не зря гуляет в СМИ новость об Эменике..ну к Зе уже привыкли и у него стала игра идти так что надеюсь удержат парня..тем более явно не разбогатеют от продажи за 5 лямов..
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GeorgeXIII
1497963946
Нефиг.Пусть играет в Спартаке
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dok66
1497967308
Рыночная стоимость - не значит продажная ! И захочет ли Федун его продавать ???
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erma
1497978507
Порту ищет дойную корову в лице Российского клуба. Нельзя быть лохами и продавать качественных игроков за бесценок. Нужно учится у того же Порту, Бенфики. Уход ЗеЛуиша - это пробоина в Спартаке, которую нужно завалить хотя бы баблом.
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Футболозавр Рекс
1497983766
Его купили за 6,5 млн, он раскрылся, заиграл. Если уважаемый Порту хочет его купить, пусть предлагает достойную цену. Не меньше 10-15 млн по моему мнению. При капитализме живем как-никак.
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