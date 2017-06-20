Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Видеоповторы – это будущее современного футбола»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о системе видеоповторов, которая применяется на матчах Кубка конфедераций-2017 в России. По мнению Инфантино, система видеопомощи судьям – это будущее современного футбола.

    «Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения. Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями.

    То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям – это будущее современного футбола», – сказал Инфантино.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2017 07:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 июня 2017, 13:55

      после этого заявления главное для Мутко и компании кричать:- А Я ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ ЛЮБЛЮ ВИДЕОПОВТОРЫ!!! КУ!! и приседать три раза....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 20 июня 2017, 12:10

      Так долго к этому шли...хорошо хоть дожил до этого времени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 20 июня 2017, 12:07

      Теперь-это уже настоящее и совсем скоро их ждет судьба мобильных телефонов: сначала-это была роскошь для богатых,а потом стало просто необходимым даже для детей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 11:13

      Инфантино сказал - Мутко сделал. И хватит терок про изюминки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 20 июня 2017, 10:59

      С одной стороны хорошо с другой не так интересно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11