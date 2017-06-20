Инфантино: «Видеоповторы – это будущее современного футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение о системе видеоповторов, которая применяется на матчах Кубка конфедераций-2017 в России. По мнению Инфантино, система видеопомощи судьям – это будущее современного футбола.

«Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения. Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями.

То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям – это будущее современного футбола», – сказал Инфантино.