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    Главный тренер сборной Австралии заявил, что его подопечные слишком уважительно отнеслись к Германии

    Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором его подопечные потерпели поражение от Германии (2:3).

    «Я разочарован. В первом тайме они были слишком хороши для нашей команды. Мы давали им слишком много свободного пространства, слишком уважительно к ним отнеслись, что ли. После перерыва мы прибавили, показали себя хорошо организованной командой, которая бьется до конца», – сказал Постекоглу.

    После данного результата сборная Австралии расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы В.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2017 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 июня 2017, 08:24

      Трусливо играли с первых минут,а когда очухались - было уже поздно.У Германии отличная молодёжь и пару дядек,но они поплыли после второго гола.Могли и пенальти получить.У австралийцев просто не хватило сил и ресурсов не хватило их додавить.Чили эту Германию должны обыгрывать(если им это вообще надо)

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 22:48

      Шельма лукавый! Эвона как повернул всё с ног на голову.

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