Главный тренер сборной Австралии заявил, что его подопечные слишком уважительно отнеслись к Германии

Главный тренер сборной Австралии Анге Постекоглу поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором его подопечные потерпели поражение от Германии (2:3).

«Я разочарован. В первом тайме они были слишком хороши для нашей команды. Мы давали им слишком много свободного пространства, слишком уважительно к ним отнеслись, что ли. После перерыва мы прибавили, показали себя хорошо организованной командой, которая бьется до конца», – сказал Постекоглу.

После данного результата сборная Австралии расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы В.