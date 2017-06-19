Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» делал предложение Караваеву о переходе

19 июня 2017, 20:12
13

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев входит в сферу интересов «Спартака». Об этом заявил футбольный агент Алексей Сафонов.

Действующий контракт 22-летнего россиянина с пражским клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболист не исключил возможности перехода в «Спартак».

– У Караваева действующий контракт со «Спартой», поэтому подготовку к сезону он может начать с этой командой. Будет какое-то предложение – будем рассматривать.

– Сейчас конкретных предложений нет?

– Предложения есть, но не те, которые бы устроили и его самого, и клуб «Спарту».

– Сам он говорил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ или Чемпионшипе. Это возможно осуществить летом?

– Надо смотреть по ситуации. В Премьер-лиге нужен процент игр за сборную, а о Чемпионшипе всех нюансов не знаю. Пока конкретного предложения оттуда нет.

– В Россию он готов вернуться?

– Это возможно, не могу исключать. Обратился «Спартак», но предложение было поверхностным, без всякой конкретики.

Источник: «Спорт день за днем»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Спартак Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1497892727
«Спартак» делал предложение о переходе Караваева - писарчишки, вы хоть заголовки формируйте по-русски..... Предложение делают кому-то, а не о чём-то....
Ответить
серега кашин
1497893436
неплохой защитник
Ответить
RedWhiteFans2
1497894106
Я бы тоже его в деле посмотрел бы. На позиции Комбарова.
Ответить
RdAMR10
1497894361
Конь не пойдет в спартак... Он с детства пропитан Армейским духом!!!
Ответить
forward33
1497894379
Отлично бы заменил Ещенко в Спартаке
Ответить
lordmrv
1497895039
Хоть один бы молодой пришел бы
Ответить
карасевщина
1497895248
лучше уж спарта чем спартак
Ответить
marslond
1497895995
Караваев не помешал бы Спартаку.
Ответить
Главные новости
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
9
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
2
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
Все новости
Все новости
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
11 августа
1
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
10 августа
2
Нашлась европейская страна, поддержавшая план Инфантино по продаже ЧМ
29 июля
2
Тренер сборной Чехии ушел в отставку после вылета с ЧМ-2026
29 июня
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Чешского тренера жестко наказали за тайную съемку футболисток в душевой
19 мая
Определился 20-й участник общего этапа ЛЧ-2026/27
14 мая
ВидеоВ пражском дерби фанаты «Славии» выбежали на поле и напали на игроков «Спарты»
10 мая
2
Комментарий агента Лички о назначении в ЦСКА
6 мая
1
Петржела удивил выбором трех лучших игроков России в 21-м веке
16 апреля
8
Личка отказал клубу РПЛ
13 февраля
3
Экс-спартаковец помочился под стол в ресторане – ему было лень идти в туалет
11 февраля
61
Агент Лички: «Ждали предложения от топ-команд РПЛ, но один клуб решил взять тренера из Кипра»
21 января
5
ФотоБуффон сыграл против «Ювентуса»
2025.12.28 11:45
6
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
2025.12.24 18:25
1
Петржела прокомментировал информацию о своем серьезном психическом заболевании
2025.12.24 15:53
1
Сборная Чехии объявила имя нового тренера
2025.12.19 18:35
Радимов раскрыл тренера «Зенита», страдавшего лудоманией
2025.12.14 15:47
6
Петржела ответил, загнивает ли Европа
2025.12.10 00:16
1
Сын Буффона оформил хет-трик за чешскую молодежку
2025.11.13 12:00
1
Реакция «Спартака» на кандидатуру Лички вместо Станковича
2025.11.09 10:49
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
2025.10.30 18:39
30
Петржела в чемпионской гонке РПЛ болеет не за «Зенит»
2025.10.19 19:50
1
Сборная Чехии уволила главного тренера
2025.10.15 18:18
Петржела объяснил, почему Семака нужно обязательно уволить из «Зенита»
2025.10.06 22:21
1
Петржела ответил, когда Европа примет Россию обратно
2025.09.14 10:26
8
Петр Чех расстался с женой после 26 лет отношений
2025.08.15 17:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+