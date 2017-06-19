«Спартак» делал предложение Караваеву о переходе

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев входит в сферу интересов «Спартака». Об этом заявил футбольный агент Алексей Сафонов.

Действующий контракт 22-летнего россиянина с пражским клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболист не исключил возможности перехода в «Спартак».

– У Караваева действующий контракт со «Спартой», поэтому подготовку к сезону он может начать с этой командой. Будет какое-то предложение – будем рассматривать.

– Сейчас конкретных предложений нет?

– Предложения есть, но не те, которые бы устроили и его самого, и клуб «Спарту».

– Сам он говорил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ или Чемпионшипе. Это возможно осуществить летом?

– Надо смотреть по ситуации. В Премьер-лиге нужен процент игр за сборную, а о Чемпионшипе всех нюансов не знаю. Пока конкретного предложения оттуда нет.

– В Россию он готов вернуться?

– Это возможно, не могу исключать. Обратился «Спартак», но предложение было поверхностным, без всякой конкретики.