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    «Спартак» делал предложение Караваеву о переходе

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев входит в сферу интересов «Спартака». Об этом заявил футбольный агент Алексей Сафонов.

    Действующий контракт 22-летнего россиянина с пражским клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее футболист не исключил возможности перехода в «Спартак».

    – У Караваева действующий контракт со «Спартой», поэтому подготовку к сезону он может начать с этой командой. Будет какое-то предложение – будем рассматривать.

    – Сейчас конкретных предложений нет?

    – Предложения есть, но не те, которые бы устроили и его самого, и клуб «Спарту».

    – Сам он говорил, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ или Чемпионшипе. Это возможно осуществить летом?

    – Надо смотреть по ситуации. В Премьер-лиге нужен процент игр за сборную, а о Чемпионшипе всех нюансов не знаю. Пока конкретного предложения оттуда нет.

    – В Россию он готов вернуться?

    – Это возможно, не могу исключать. Обратился «Спартак», но предложение было поверхностным, без всякой конкретики.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.06.2017 20:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 июня 2017, 21:13

      Караваев не помешал бы Спартаку.

      5
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июня 2017, 21:00

      лучше уж спарта чем спартак

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3692

      lordmrv 19 июня 2017, 20:57

      Хоть один бы молодой пришел бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 19 июня 2017, 20:46

      Отлично бы заменил Ещенко в Спартаке

      1
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      Рейтинг: +227

      RdAMR10 19 июня 2017, 20:46

      Конь не пойдет в спартак... Он с детства пропитан Армейским духом!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > RdAMR10 20 июня 2017, 08:09

      он уже сказал , что переход в Спартак возможен...

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 июня 2017, 20:41

      Я бы тоже его в деле посмотрел бы. На позиции Комбарова.

      3
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > RedWhiteFans2 19 июня 2017, 20:44

      Пресса по нему в Чехии была приличная...

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 19 июня 2017, 20:30

      неплохой защитник

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 20:18

      «Спартак» делал предложение о переходе Караваева - писарчишки, вы хоть заголовки формируйте по-русски..... Предложение делают кому-то, а не о чём-то....

      5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > insider_retro 20 июня 2017, 08:11

      Ну так делал предложение клубу и самому игроку, что не так то?
      И раз уж на то пошло то не формируйте, а формулируйте))))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > АртурZaСМ 20 июня 2017, 10:02

      Изначально в заголовке новости было "«Спартак» делал предложение о переходе Караваева"... Это, как мне показалось, не совсем правильно построенная фраза.... По формулированию согласен - формировать лучше бюджет... Спорить не стану, особенно на фоне общего уровня правописания...

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > insider_retro 21 июня 2017, 12:08

      Дружище, так в обоих случаях верно написано...

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