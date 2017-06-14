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  • Караваев: «Не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак»

Караваев: «Не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак»

14 июня 2017, 21:29
7

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не исключил возможности перейти в «Спартак».

Напомним, 22-летний россиянин является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду армейского клуба игрок выступал с 2013 по 2016 год.

– А если бы вам поступило предложение от «Спартака», вы бы его сразу отклонили, учитывая армейское прошлое?

– Не могу сказать. Естественно, надо было бы обсуждать, Тогда я всего полгода провел в «Спарте», после такого относительно короткого срока тяжеловато менять команду. Только ты привыкаешь к новому коллективу, а тут приходиться уходить в другой клуб.

– Значит, вы не тот игрок, который будет бить себя в грудь и кричать: «В «Спартак» я никогда не перейду»?

– Вы знаете, все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак». Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения – от «Спартака» и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что – прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в «Спартак»?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чехия. Синот Лига Россия. Премьер-лига Спартак Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (7)
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Roman Armeec
1497465248
Да Слава, лучше держать язык за зубами. Ибо тот же глушаков когда-то намекал что не перейдёт в спартак
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zarsm
1497466662
И правильно. Никто не знает что будет завтра.
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life85
1497467155
Я думаю скорее всего через сезон в Зенит переберётся .
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Asbjorn
1497470020
Правильно мыслит,лет через 10 ,хотя спартаку он бы не помешал,но лучше пусть играет в европе и развивается
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Dominator777
1497470490
Вероятнее всего уйдет через сезон в команду-середняк Бундеслиги, там потянет.
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Дядя Серёжа
1497494127
Через 10 лет в Спартак?!!! Братья Стругацкие отдыхают.
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piligrim1986
1514444436
говорил-говорил
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