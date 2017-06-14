Караваев: «Не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не исключил возможности перейти в «Спартак».

Напомним, 22-летний россиянин является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду армейского клуба игрок выступал с 2013 по 2016 год.

– А если бы вам поступило предложение от «Спартака», вы бы его сразу отклонили, учитывая армейское прошлое?

– Не могу сказать. Естественно, надо было бы обсуждать, Тогда я всего полгода провел в «Спарте», после такого относительно короткого срока тяжеловато менять команду. Только ты привыкаешь к новому коллективу, а тут приходиться уходить в другой клуб.

– Значит, вы не тот игрок, который будет бить себя в грудь и кричать: «В «Спартак» я никогда не перейду»?

– Вы знаете, все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак». Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения – от «Спартака» и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что – прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в «Спартак»?