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    Караваев: «Не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев не исключил возможности перейти в «Спартак».

    Напомним, 22-летний россиянин является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду армейского клуба игрок выступал с 2013 по 2016 год.

    – А если бы вам поступило предложение от «Спартака», вы бы его сразу отклонили, учитывая армейское прошлое?

    – Не могу сказать. Естественно, надо было бы обсуждать, Тогда я всего полгода провел в «Спарте», после такого относительно короткого срока тяжеловато менять команду. Только ты привыкаешь к новому коллективу, а тут приходиться уходить в другой клуб.

    – Значит, вы не тот игрок, который будет бить себя в грудь и кричать: «В «Спартак» я никогда не перейду»?

    – Вы знаете, все может быть. Поэтому я не буду говорить, что никогда не перейду в «Спартак». Допустим, через 10 лет мне поступит два предложения – от «Спартака» и от команды ФНЛ. Конечно, мне захочется играть в премьер-лиге. И что – прикажете мне идти в первый дивизион, только потому, что когда-то я сказал, что никогда не перейду в «Спартак»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 21:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 декабря 2017, 10:00

      говорил-говорил

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 05:35

      Через 10 лет в Спартак?!!!
      Братья Стругацкие отдыхают.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 июня 2017, 23:01

      Вероятнее всего уйдет через сезон в команду-середняк Бундеслиги, там потянет.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июня 2017, 22:53

      Правильно мыслит,лет через 10 ,хотя спартаку он бы не помешал,но лучше пусть играет в европе и развивается

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 14 июня 2017, 22:05

      Я думаю скорее всего через сезон в Зенит переберётся .

      -1
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 июня 2017, 21:57

      И правильно. Никто не знает что будет завтра.

      2
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 14 июня 2017, 21:34

      Да Слава, лучше держать язык за зубами. Ибо тот же глушаков когда-то намекал что не перейдёт в спартак

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