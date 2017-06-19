Нигматуллин: «Введение видеоповторов напрашивалось давно, особенно после ошибок судей в Лиге чемпионов»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно введения системы видеоповторов. Вратарь считает, что данное решение напрашивалось давно.

На проходящем в России Кубке конфедераций-2017 в первом туре группового раунда арбитры уже несколько раз прибегали к помощи видеопомощника, вынося тем самым правильные решения в спорных эпизодах.

«Я великолепно отношусь к новой системе. Это решение напрашивалось давно, особенно после последних событий в Лиге чемпионов, когда судейские ошибки серьезно повлияли на результат. Просто нужно отладить все более четко, постараться сократить до минимума время просмотра видео.

У монитора должны сидеть квалифицированные люди, чтобы не было спорных ситуаций. Потому что в матче с Камеруном, даже несмотря на то, что решение было принято с помощью видеоповтора, оно вызвало неоднозначную реакцию. А в целом я всегда был и буду двумя руками за эту систему, она исключает несправедливые решения, которые бы влияли на результат и тем самым подвергали бы сомнению саму спортивную составляющую.

Сильно ли эти паузы влияют на игру? Их не так много. Футболисты могут потерпеть. От этого зависит справедливость результата», – сказал Нигматуллин.