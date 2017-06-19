Нигматуллин: «Введение видеоповторов напрашивалось давно, особенно после ошибок судей в Лиге чемпионов»

А в РФПЛ было все ОК? Видеосудьи в ЛЧ меня не волнуют! Там 100% введут и без вашего согласия! А вот в РФПЛ нужно убедить старых перд....., что время сейчас не то, не 60-е годы! Но вот вопросы должны ВСЕ отрегулированы быть! Вот,например, выход один на один и свистят офсайд! Видеопросмотр-а офсайда и нет! Что делать? Или тогда нужно не свистеть и дать завершить момент, а потом просматривать! Спорных моментов много. Нужны однозначные правила видеосудейства! И, чтобы видеосудей не знал никто, чтобы не подкупили! И, чтобы это было отдельное ведомство от судейского корпуса и оно было главнее! Тогда, может быть, что-нибудь сдвинется с места!
Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно введения системы видеоповторов. Вратарь считает, что данное решение напрашивалось давно.
На проходящем в России Кубке конфедераций-2017 в первом туре группового раунда арбитры уже несколько раз прибегали к помощи видеопомощника, вынося тем самым правильные решения в спорных эпизодах.
«Я великолепно отношусь к новой системе. Это решение напрашивалось давно, особенно после последних событий в Лиге чемпионов, когда судейские ошибки серьезно повлияли на результат. Просто нужно отладить все более четко, постараться сократить до минимума время просмотра видео.
У монитора должны сидеть квалифицированные люди, чтобы не было спорных ситуаций. Потому что в матче с Камеруном, даже несмотря на то, что решение было принято с помощью видеоповтора, оно вызвало неоднозначную реакцию. А в целом я всегда был и буду двумя руками за эту систему, она исключает несправедливые решения, которые бы влияли на результат и тем самым подвергали бы сомнению саму спортивную составляющую.
Сильно ли эти паузы влияют на игру? Их не так много. Футболисты могут потерпеть. От этого зависит справедливость результата», – сказал Нигматуллин.