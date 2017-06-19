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    Кисслинг завершит карьеру следующим летом

    Форвард «Байера» Штефан Кисслинг принял решение завершить свою карьеру следующим летом. Ранее он планировал сделать это после завершения предыдущего сезона, ссылаясь на неоптимальную форму, но руководство клуба дало понять игроку, что рассчитывает на его помощь еще как минимум год. Напомним, что 33-летний немец выступает в «Байере» с 2006 года.

    В прошедшем сезоне Кисслинг сыграл 24 матча за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: ФК «Байер»

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    19.06.2017 09:42
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