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    Кисслинг готов завершить карьеру из-за неоптимальной формы

    Нападающий «Байера» Штефан Кисслинг недоволен текущим сезоном, а также собственной формой. Все это склоняет его к мысли о завершении карьеры футболиста после окончания сезона.

    «Я понимаю, что нахожусь далеко не в оптимальной форме. Скорее всего, мы обсудим это с тренером. Подумаю над тем, могу ли я вообще продолжать играть», – заявил Кисслинг.

    В текущем сезоне 33-летний форвард провел 23 матча «Байера» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Бундеслига

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    15.05.2017 09:52
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