Кисслинг готов завершить карьеру из-за неоптимальной формы

Нападающий «Байера» Штефан Кисслинг недоволен текущим сезоном, а также собственной формой. Все это склоняет его к мысли о завершении карьеры футболиста после окончания сезона.

«Я понимаю, что нахожусь далеко не в оптимальной форме. Скорее всего, мы обсудим это с тренером. Подумаю над тем, могу ли я вообще продолжать играть», – заявил Кисслинг.

В текущем сезоне 33-летний форвард провел 23 матча «Байера» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года.