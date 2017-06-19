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    Матюиди будет зарабатывать в «МЮ» больше, чем в «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди имеет несколько вариантов развития своей карьеры, сообщает PSG United. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ювентус». Теперь туринскому клубу может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед».

    В Англии 30-летний футболист будет зарабатывать больше, чем он сейчас получает в «ПСЖ». Известно, что во Франции его заработок составляет 698 тысяч евро в месяц после вычета налогов.

    Сам футболист не против того, чтобы продолжить выступления в составе «ПСЖ», но с условием продления контракт, который истекает следующим летом, а также получением определенных гарантий на большее количество игрового времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 08:42
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