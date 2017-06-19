Матюиди будет зарабатывать в «МЮ» больше, чем в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди имеет несколько вариантов развития своей карьеры, сообщает PSG United. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Ювентус». Теперь туринскому клубу может составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед».

В Англии 30-летний футболист будет зарабатывать больше, чем он сейчас получает в «ПСЖ». Известно, что во Франции его заработок составляет 698 тысяч евро в месяц после вычета налогов.

Сам футболист не против того, чтобы продолжить выступления в составе «ПСЖ», но с условием продления контракт, который истекает следующим летом, а также получением определенных гарантий на большее количество игрового времени.