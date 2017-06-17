Тренер Новой Зеландии Хадсон назвал сборную России очень сильной

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подвел итог первому матчу Кубка конфедераций, в котором его подопечные уступили команде России со счетом 0:2.

«Мы бы хотели стартовать с более хорошего результата. Сейчас все немного расстроены. Проиграли со счетом 0:2 очень сильной сборной России. Соперник действовал очень хорошо. Мы вышли на поле с боевым духом, и в целом, думаю, у нас есть много позитивного перед вторым матчем. У нас не так много возможностей играть с лучшими командами мира. Сейчас мы получаем очень важный опыт, который потом внимательно изучим. Трудно играть в первом туре перед болельщиками хозяев. Нам есть куда прогрессировать, но я настроен положительно.

Игра сложилась не так, как мы планировали. Особенно первый тайм. Думаю, мы не должны были пропускать первый гол, просто подарили мяч сопернику. Да и второй мяч сборной России — наша ошибка. Оба пропущенных мяча нас расстроили. Но в целом во втором тайме было много приятного. В частности, игроки не опускали рук и показали себя командой. Мы знали, кто придет на этот матч и что будет. Не знаю, сыграло ли это против нас. Я отмечу высокую мотивацию сборной России, которая много бегала и остроумно действовала.

Я никогда не смотрю на игру с точки зрения того, сколько в ней желтых карточек. Конечно, мы могли действовать более агрессивно. Особенно часто думаешь об этом, когда пропускаешь голы и анализируешь прошедший уже матч. Хочу сказать, что очень уважаю Черчесова. Игра сборной России под его руководством улучшается, мы следим за ней последние шесть-семь матчей. Он делает все по своему плану. Сборная России на правильном пути. Сегодня она здорово контратаковала», — сказал самый молодой тренер в истории Кубка конфедераций.