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    Тренер Новой Зеландии Хадсон назвал сборную России очень сильной

    Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон подвел итог первому матчу Кубка конфедераций, в котором его подопечные уступили команде России со счетом 0:2.

    «Мы бы хотели стартовать с более хорошего результата. Сейчас все немного расстроены. Проиграли со счетом 0:2 очень сильной сборной России. Соперник действовал очень хорошо. Мы вышли на поле с боевым духом, и в целом, думаю, у нас есть много позитивного перед вторым матчем. У нас не так много возможностей играть с лучшими командами мира. Сейчас мы получаем очень важный опыт, который потом внимательно изучим. Трудно играть в первом туре перед болельщиками хозяев. Нам есть куда прогрессировать, но я настроен положительно.

    Игра сложилась не так, как мы планировали. Особенно первый тайм. Думаю, мы не должны были пропускать первый гол, просто подарили мяч сопернику. Да и второй мяч сборной России — наша ошибка. Оба пропущенных мяча нас расстроили. Но в целом во втором тайме было много приятного. В частности, игроки не опускали рук и показали себя командой. Мы знали, кто придет на этот матч и что будет. Не знаю, сыграло ли это против нас. Я отмечу высокую мотивацию сборной России, которая много бегала и остроумно действовала.

    Я никогда не смотрю на игру с точки зрения того, сколько в ней желтых карточек. Конечно, мы могли действовать более агрессивно. Особенно часто думаешь об этом, когда пропускаешь голы и анализируешь прошедший уже матч. Хочу сказать, что очень уважаю Черчесова. Игра сборной России под его руководством улучшается, мы следим за ней последние шесть-семь матчей. Он делает все по своему плану. Сборная России на правильном пути. Сегодня она здорово контратаковала», — сказал самый молодой тренер в истории Кубка конфедераций.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2017 22:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 июня 2017, 07:00

      Да для вас конечно сильная а вот для португалии и мексики не знаю не знаю

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2017, 04:58

      Для сборной Новой Зеландии очень сильная...впереди игры с очень сильными у сборной
      России...удачи ребятам)))

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 июня 2017, 00:15

      какие то коменты слабые от слабых людей, ничего не имею против но надо верить и идти вперед, к победе, любая команда по силам,главное мозги правильно поставить

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 июня 2017, 00:09

      ПРАВИЛЬНО ЭТО ВАМ НЕ ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 июня 2017, 00:05

      Португалия по слабее надо ее обыгрывать и проходить Мексику

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 18 июня 2017, 00:01

      Очень громко сказано.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 июня 2017, 00:01

      Да уж...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 22:27

      Сорвалась единственная победа на КК . Се ля ви !

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > dok66 17 июня 2017, 23:18

      Ну почему же, в следующем туре могут с мексиканцами повоевать, а вдруг, как говорится...да и португальцы, если свои задачи решат, могут им ничью в последнем туре подарить

      0
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