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  • В Москве задержали таксиста, который довез чилийского журналиста из «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч

В Москве задержали таксиста, который довез чилийского журналиста из «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч

17 июня 2017, 08:37
36

Водитель такси, который потребовал у журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, что репортер, прибывший освещать матчи Кубка конфедераций, доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы.

«Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (36)
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семёнычев
1497678117
Блять, когда хотят могут работать... А сажать не надо.. Выдать тележку рикши и заставить отработать полтешок по автобусному тарифу...
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Томь вперёд
1497679337
Ничего с... не меняется в этой стране!!!
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497679724
Жалко Россию из-за таких людей
Ответить
sochi-2013
1497680263
Статья 159.2. ..., либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,
что-то из либо. Чтобы другим неповадно было.
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prtcs
1497680768
У нас своровал рубль посадят, а за миллиарды все успешные люди. От сюда все и идет.
Ответить
dok66
1497681684
Я не оправдываю таксиста . Но , вся эта шумиха просто имеет свое кодовое название - "показательная порка" ! Для этого даже целый план оперативно-розыскных мероприятий был сделан .
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spartach n1
1497683080
Че к таксеру привязались,нас родное государство обдирает и ничего !
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m40
1497684010
В том числе и поэтому мы так плохо живем. Рассуждают о порядочности и тут же думают как нажиться на ком-нибудь, говорят о чистоте и тут же бросают фантики и сигареты, осуждают о коррупции и берут взятки...
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серега кашин
1497684440
депутаты и менты берут взятки и ничего, а тут из-за какого-то лоха шумиха началось
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FanatSerj
1497685257
Да какое мошенничество тот спросил "Сикоко?" таксист и сказал 800, а журналист и отдал 800 баксов )))
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