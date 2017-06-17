В Москве задержали таксиста, который довез чилийского журналиста из «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч

Свободный рынок.Как договорились,так и поехали.Почему не сажают тех,кто продают колбасу по 500 руб.за кг.А в ней мяса 10%.
Водитель такси, который потребовал у журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Напомним, что репортер, прибывший освещать матчи Кубка конфедераций, доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы.
«Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.