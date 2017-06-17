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    В Москве задержали таксиста, который довез чилийского журналиста из «Домодедово» до гостиницы за 50 тысяч

    Водитель такси, который потребовал у журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

    Напомним, что репортер, прибывший освещать матчи Кубка конфедераций, доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы.

    «Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 08:37
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 июня 2017, 23:15

      Свободный рынок.Как договорились,так и поехали.Почему не сажают тех,кто продают колбасу по 500 руб.за кг.А в ней мяса 10%.

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 17 июня 2017, 19:06

      Вот молодцы таксиста задержали -а того кто строил стадион Зениту за Миллиарды -не нашли))и смех и грех))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 15:08

      А мне чилийца не жалко, и таксиста тоже.
      Надо со всеми построже.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 июня 2017, 15:08

      А за что задержали? В каждом магазине так....

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      Рейтинг: +444

      vshter76 17 июня 2017, 12:28

      Не вижу состава. Показуха.

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > vshter76 17 июня 2017, 14:12

      Статья 159.2

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      Рейтинг: +423

      Drapik 17 июня 2017, 11:16

      А Чубайса до сих пор не задержали. Наверное, в УК не предусмотрено мошенничество при разбазаривании народного добра.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Drapik 17 июня 2017, 11:32

      Странно, что вы так возмущаетесь... Просто воровать надо столько, чтобы сразу стать уважаемым человеком. И таких историй сотни по всему миру.
      Например Генри Морган - убийца и пират, ставший весьма Уважаемым господином, губернатором Ямайки и родоначальником очень уважаемого клана Морганов.
      А, если ты бутылку кефира из Пятерочки стырил..., вот тут уж будь готов к расстрелу с конфискацией.

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      Рейтинг: +563

      tank219 > Manilov 17 июня 2017, 13:26

      Мой приятель-работник прокуратуры говорит, что у них есть поговорка: Не воруй мало, а то посадят. При этом он совсем не шутит.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 июня 2017, 11:14

      Последний раз был в Москве в 99-м году. Прилетели с мамой в "Домодедово", потратили на билеты 2 тысячи(по ценам тех лет). "Бомбилы", чтобы довезти до метро, требовали 2,5-3!

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      Рейтинг: +806

      jet andy 17 июня 2017, 11:06

      Вот такие уроды страну позорят.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 17 июня 2017, 10:57

      К слову говоря таксеры разводят иногородних лохов не только в России. У всех представителей этой профессии глаз наметан. И они сразу вычисляют людей, которые замешкались при выходе из аэропорта/жд-вокзала и т.п.
      По профессии связан с туризмом и слышал десятки таких случаев со всего земного шара.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 июня 2017, 10:40

      Да какое мошенничество тот спросил "Сикоко?" таксист и сказал 800, а журналист и отдал 800 баксов )))

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      Рейтинг: +427

      policepnz > FanatSerj 17 июня 2017, 11:08

      а водила и был таков "честен", уплетая зелень епт, вместо 15 забрав в 60 раз больше

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