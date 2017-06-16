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    Чилийский журналист доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 50 тысяч

    Журналист из Чили, приехавший в Москву для освещения матчей Кубка конфедерации, потратил 50 тысяч рублей на поездку в такси. Сообщается, что репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре города.

    Чилиец признался, что поинтересовался о стоимости услуги уже после того, как добрался до отеля. Пострадавший обратился в полицию.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    16.06.2017 17:40
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 19 июня 2017, 10:39

      ну а как он думал? он попал в бандитскую страну! пусть спасибо скажет что таксист его не ограбил, или не вывез куда-нибудь в посадку за город и не убил там. Это Россия, детка!

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      Рейтинг: +133

      абжора 17 июня 2017, 22:22

      Ну вот я же написал что таксист нерусский.А кто то б...ть возражал.Смотрите в новостях ара какой то.Я говорит 50 к рублей думал чаевые.Еп та..Еще один меня называл русской свиньёй.Так вот иди ты в .о.у.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 12:59

      классический таксист, у меня дед один раз от вокзала до цума за косарь доехал

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 июня 2017, 23:59

      Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем Mercedes. Задержанным оказался житель Московской области. Сейчас подозреваемый в отделе полиции даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество при получении выплат
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      кто там писал что не найдут? :) таксисты сейчас все легко находятся

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 16 июня 2017, 22:37

      напомнило "Окна" с Нагиевым ... там таксист туристам на доллары давал сдачу советскими рублями......

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2017, 21:58

      Это ещё ничего! В советское время транзитных провинциалов таксисты перевозили с Казанского вокзала на Ленинградский или Ярославский всего за... час! :-)))
      Сегодня это вспоминается смешно, а в молодости одному такому таксёру за подобную похвалу чуть люлей на надавал. Ужас, как не терплю проходимцев и мошенников, но как скрытый левша очень люблю хук в печень - самый болезненный удар в боксе.

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      Рейтинг: +423

      Drapik 16 июня 2017, 21:43

      эхо москвы как всегда врет

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 июня 2017, 21:03

      Садись, подвезу

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 20:55

      А вооще , был ли такой журналист ? Журналюги - ушлый ребята , и вдруг в чужой стране попасть на такую утку ! Не верю !

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      Рейтинг: +151

      Hansson 16 июня 2017, 20:55

      Согласен, п*здит, я ему скидку сделал, итого 49500

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