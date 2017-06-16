Чилийский журналист доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 50 тысяч

Журналист из Чили, приехавший в Москву для освещения матчей Кубка конфедерации, потратил 50 тысяч рублей на поездку в такси. Сообщается, что репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре города.

Чилиец признался, что поинтересовался о стоимости услуги уже после того, как добрался до отеля. Пострадавший обратился в полицию.