Чилийский журналист доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 50 тысяч

ну а как он думал? он попал в бандитскую страну! пусть спасибо скажет что таксист его не ограбил, или не вывез куда-нибудь в посадку за город и не убил там. Это Россия, детка!
Журналист из Чили, приехавший в Москву для освещения матчей Кубка конфедерации, потратил 50 тысяч рублей на поездку в такси. Сообщается, что репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре города.
Чилиец признался, что поинтересовался о стоимости услуги уже после того, как добрался до отеля. Пострадавший обратился в полицию.