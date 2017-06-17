«Лион» хочет заполучить Янузая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай может сменить клубную прописку этим летом. Игрок сборной Бельгии попал в сферу интересов «Лиона».

Французский клуб уже провел переговоры о трансфере футболиста с «красными дьяволами». Сообщается, что «МЮ» готов продать 22-летнего хавбека за 15 миллионов евро.

Контракт Янузая с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2018 года. В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сандерленд», где провел 25 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.