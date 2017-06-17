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    «Лион» хочет заполучить Янузая

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай может сменить клубную прописку этим летом. Игрок сборной Бельгии попал в сферу интересов «Лиона».

    Французский клуб уже провел переговоры о трансфере футболиста с «красными дьяволами». Сообщается, что «МЮ» готов продать 22-летнего хавбека за 15 миллионов евро.

    Контракт Янузая с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2018 года. В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Сандерленд», где провел 25 матчей в АПЛ, отметившись одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 17 июня 2017, 07:39

      Янузай заиграет

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