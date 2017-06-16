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    Медведев: «Не знаю, был ли вообще вариант перехода в «Монако»

    Голкипер «Локомотива» Никита Медведев рассказал о вариантах своего трудоустройства, которые возникали по ходу прошедшего сезона.

    «Были предложения от клубов РФПЛ, но самое важное – от «Локо».

    «Монако»? Мне еще рано о таких клубах задумываться. Я даже не знаю, был ли такой вариант на самом деле. По ходу сезона не интересовался.

    Звали в «Рубин». Обсуждал этот вариант с Виталием Витальевичем Кафановым, но в Казани вратарей достаточно. Решили, что мне лучше будет в «Локомотиве». Это мнение и Виталича, и мое. Я точно ни о чем не жалею. С детства мечтал играть за «Локо», – сказал Медведев.

    Напомним, что сезон-2016/17 голкипер провел в составе «Ростова», установив рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июня 2017, 16:55

      Как кто не уйдёт из Ростова,так говорит-" С детства мечтал играть в Локо,Зените,Рубине и т.д."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:52

      Монако ??????????

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 июня 2017, 11:34

      удачи в новом клубе

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 июня 2017, 10:54

      с детства за локо!)

      1
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