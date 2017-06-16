Медведев: «Не знаю, был ли вообще вариант перехода в «Монако»

Голкипер «Локомотива» Никита Медведев рассказал о вариантах своего трудоустройства, которые возникали по ходу прошедшего сезона.

«Были предложения от клубов РФПЛ, но самое важное – от «Локо».

«Монако»? Мне еще рано о таких клубах задумываться. Я даже не знаю, был ли такой вариант на самом деле. По ходу сезона не интересовался.

Звали в «Рубин». Обсуждал этот вариант с Виталием Витальевичем Кафановым, но в Казани вратарей достаточно. Решили, что мне лучше будет в «Локомотиве». Это мнение и Виталича, и мое. Я точно ни о чем не жалею. С детства мечтал играть за «Локо», – сказал Медведев.

Напомним, что сезон-2016/17 голкипер провел в составе «Ростова», установив рекорд чемпионатов России по продолжительности сухой серии.