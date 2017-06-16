Кононов призвал обращать внимание на менталитет футболистов

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов считает, что при подборе игроков следует обращать в первую очередь на менталитет футболиста.

«Система ценностей клуба может быть любой. Как и стиль. Главное – это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а стиль. Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал… Так вот, хороший игрок – это профессионал. Хороший тренер – профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.

Задача селекционного отдела – искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в другой – нет. Команда – это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей», – считает Кононов.

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