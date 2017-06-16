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    Кононов призвал обращать внимание на менталитет футболистов

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов считает, что при подборе игроков следует обращать в первую очередь на менталитет футболиста.

    «Система ценностей клуба может быть любой. Как и стиль. Главное – это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а стиль. Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал… Так вот, хороший игрок – это профессионал. Хороший тренер – профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.

    Задача селекционного отдела – искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в другой – нет. Команда – это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей», – считает Кононов.

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    16.06.2017 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 июня 2017, 10:27

      кононова под автоматом заставляют каждый день клепать километровые текста в твитере

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 июня 2017, 09:42

      Говорит толково... Но важно не только правильно но мыслить, но и уметь свои идеи воплотить в жизни... Надеюсь, у Олега Георгиевича получится...

      1
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      Рейтинг: +571

      RJM555 16 июня 2017, 09:14

      сказочник как много он хочет и чтобы профессионалом был и менталитет подходил и исполнитель был хороший и еще что то он там "умничает" не думая о том что такие футболисты стоят больших денег а не те которых клуб покупает за 200 300 тысяч евро или таким образом он намекает руководству на таких а сказать не решается......боится наверно.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:28

      Я бы назвал команду - Иван.
      Прикиньте диктор объявляет:
      Встречаются команды Бавария Мюнхен и Иван Грозный!
      Уже страшно.

      3
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      Рейтинг: +2

      TimurT > Дядя Серёжа 17 июня 2017, 00:58

      Лучше назови свою мамашу Иванкой! Балбес.

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