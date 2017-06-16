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Кононов призвал обращать внимание на менталитет футболистов

16 июня 2017, 06:54
5

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов считает, что при подборе игроков следует обращать в первую очередь на менталитет футболиста.

«Система ценностей клуба может быть любой. Как и стиль. Главное – это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а стиль. Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал… Так вот, хороший игрок – это профессионал. Хороший тренер – профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.

Задача селекционного отдела – искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в другой – нет. Команда – это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей», – считает Кононов.

Напомним, что text

Публикация от Oleg Kononov (@o_kononov)

" target="_blank">Кононов возглавил «Ахмат» в конце мая. Его контракт с клубом рассчитан на три сезона.

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Публикация от Oleg Kononov (@o_kononov)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1497587306
Я бы назвал команду - Иван. Прикиньте диктор объявляет: Встречаются команды Бавария Мюнхен и Иван Грозный! Уже страшно.
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RJM555
1497593686
сказочник как много он хочет и чтобы профессионалом был и менталитет подходил и исполнитель был хороший и еще что то он там "умничает" не думая о том что такие футболисты стоят больших денег а не те которых клуб покупает за 200 300 тысяч евро или таким образом он намекает руководству на таких а сказать не решается......боится наверно.
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Тазит
1497595358
Говорит толково... Но важно не только правильно но мыслить, но и уметь свои идеи воплотить в жизни... Надеюсь, у Олега Георгиевича получится...
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карасевщина
1497598043
кононова под автоматом заставляют каждый день клепать километровые текста в твитере
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