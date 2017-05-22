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    Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года

    Ранее глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров представил нового главного тренера Олега Кононова.

    Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, соглашение с российским специалистом подписано на три года. Помимо беседы с Кадыровым, тренер также встретился с президентом клуба Магомедом Даудовым.

    Кононов сменил в должности Рашида Рахимова, который возглавлял команду с ноября 2013 года. По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    22.05.2017 21:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 29 мая 2017, 21:43

      Достойный выбор, удачи Тереку! ЛЕ вполне по силам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:15

      Кононов точно даст дальнейший толчок в развитии Терека . Надеюсь , появится еще один претендент на медали . Интереснее будет чемпионат .

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 22 мая 2017, 22:41

      Терек в ЛЕ? ну, как бы пора уже

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37

      mara05 22 мая 2017, 22:17

      Зачем убирать Рахимова, он же справлялся с задачей?

      -1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 22 мая 2017, 22:17

      народ,а кто нибудь знает почему Кононов ушёл из Краснодара?

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 22 мая 2017, 22:16

      Кононов очень хороший тренер, думаю с ним Терек может попасть в ЛЕ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 мая 2017, 22:03

      Мда.. И пусть Краснодар кусает локти.

      3
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 22 мая 2017, 21:50

      Идиоты,какой он российский специалист?Он беларус.Кто вас на работу берет,писаки херовы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ > okolofutbola 22 мая 2017, 22:06

      Чего злой как собака? У него есть российское гражданство, как хотят, так и называют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 22 мая 2017, 21:26

      ну наконец то

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Мехдин 22 мая 2017, 21:35

      А чем вас Рахимов не устраивал?

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > ЖОРРО 22 мая 2017, 22:20

      Кононов на порядок выше специалист чем Рахимов... вот увидишь...

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      Рейтинг: +2

      TimurT > ЖОРРО 23 мая 2017, 00:46

      Рахимов еще зимой хотел уйти у него реально проблемы со здоровьем, спиной что то говорили

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Алекс Таранов 23 мая 2017, 22:33

      Ну посмотрим)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > TimurT 23 мая 2017, 22:33

      А,тогда ясно...

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