Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года

Ранее глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров представил нового главного тренера Олега Кононова.

Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, соглашение с российским специалистом подписано на три года. Помимо беседы с Кадыровым, тренер также встретился с президентом клуба Магомедом Даудовым.

Кононов сменил в должности Рашида Рахимова, который возглавлял команду с ноября 2013 года. По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятую строчку в турнирной таблице.