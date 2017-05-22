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Контракт Кононова с «Тереком» рассчитан на три года

22 мая 2017, 21:20
15

Ранее глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров представил нового главного тренера Олега Кононова.

Как сообщает официальный сайт грозненского клуба, соглашение с российским специалистом подписано на три года. Помимо беседы с Кадыровым, тренер также встретился с президентом клуба Магомедом Даудовым.

Кононов сменил в должности Рашида Рахимова, который возглавлял команду с ноября 2013 года. По итогам минувшего сезона РФПЛ «Терек» занял пятую строчку в турнирной таблице.

Источник: ФК «Ахмат»
Рубин Ахмат Рахимов Рашид Кононов Олег
Комментарии (15)
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Котфеееее
1495477609
ну наконец то
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okolofutbola
1495479025
Идиоты,какой он российский специалист?Он беларус.Кто вас на работу берет,писаки херовы.
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momwig_
1495479836
Мда.. И пусть Краснодар кусает локти.
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Алекс Таранов
1495480599
Кононов очень хороший тренер, думаю с ним Терек может попасть в ЛЕ.
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Алекс Таранов
1495480653
народ,а кто нибудь знает почему Кононов ушёл из Краснодара?
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mara05
1495480654
Зачем убирать Рахимова, он же справлялся с задачей?
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sold93
1495482082
Терек в ЛЕ? ну, как бы пора уже
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dok66
1495520124
Кононов точно даст дальнейший толчок в развитии Терека . Надеюсь , появится еще один претендент на медали . Интереснее будет чемпионат .
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Помпомпом
1496083389
Достойный выбор, удачи Тереку! ЛЕ вполне по силам
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