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    Данни: «Есть предложение от «Динамо», а также еще двух-трех команд РФПЛ»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни, который покинул петербургскую команду по окончании сезона, рассказал о своих планах на будущее. По словам португальца, он имеет предложения от нескольких клубов российской Премьер-лиги.

    «Сейчас я не стану ничего решать по поводу будущего. На данный момент важнее всего семья, мы поедем на отдых в Португалию.

    Могу ли вернуться в «Динамо»? Ну, не знаю. У меня есть предложения от российских клубов. Не только от «Динамо», еще от двух-трех команд. На следующей неделе я буду думать о новой команде», – заявил Данни.

    В минувшем сезоне чемпионата России Данни провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 00:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 16 июня 2017, 22:53

      Динамо подходящий вариант!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2017, 22:15

      Мигелю скоро стукнет 34 года. Всю серьёзную футбольную карьеру провёл в России: в "Динамо" и "Зените". Уже целых 12 лет. Менять чемпионат глупо. Кроме "Спартака", ЦСКА и, возможно, "Краснодара", заиграть может везде и даже стать лидером атак! Очень бы подошёл "Динамо" как партнёр Панченко. Но это моё мнение, решать всё равно не мне.

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 16 июня 2017, 19:52

      К нам давай...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 15:14

      Краснодар - самый оптимальный вариант !

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 14:35

      Вот это у него будет мотивация доказать некоторым свою очевидную профпригодность...

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 16 июня 2017, 11:23

      Давай в ЦСКА! В Лиге Чемпионов поиграешь!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июня 2017, 10:31

      Отлично если останется в России и еще покажет этому мешку из Питера, что зря выгнали. Пару лет он еще точно отлично поиграет.

      3
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      Рейтинг: +161

      gandyv 16 июня 2017, 08:22

      Играет пока на уровне, так что выберет себе команду без проблем.

      2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 16 июня 2017, 08:19

      Неужели Бекиич позвал?

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 июня 2017, 08:09

      а Тосно не приглашает?
      если приглашает, то и менять ничего не надо, ни квартиру, ни стадион, ни места прогулок с семьёй, да и за бюстом последит.....)))
      НИ ..Я НЕ ПОЙМУ, КАК ТАКОГО ИГРОКА ВЫКИНУЛИ ИЗ КОМАНДЫ??????

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > семёнычев 16 июня 2017, 15:13

      Арарат приглашал . Но Мигель отказался !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 16 июня 2017, 18:01

      Арарат, как я понял, для настоящих пенсионеров, а Данни пока пенсионер потенциальный, года три ещё попашет от души, лишь бы травмы только не обострить.....

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