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  • Данни: «Есть предложение от «Динамо», а также еще двух-трех команд РФПЛ»

Данни: «Есть предложение от «Динамо», а также еще двух-трех команд РФПЛ»

16 июня 2017, 00:35
22

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, который покинул петербургскую команду по окончании сезона, рассказал о своих планах на будущее. По словам португальца, он имеет предложения от нескольких клубов российской Премьер-лиги.

«Сейчас я не стану ничего решать по поводу будущего. На данный момент важнее всего семья, мы поедем на отдых в Португалию.

Могу ли вернуться в «Динамо»? Ну, не знаю. У меня есть предложения от российских клубов. Не только от «Динамо», еще от двух-трех команд. На следующей неделе я буду думать о новой команде», – заявил Данни.

В минувшем сезоне чемпионата России Данни провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Данни
Комментарии (22)
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Жентус
1497574863
Хочу, чтобы в Динамо вернулся сердцем. Но головой понимаю, что надо ехать в Краснодар. В Лиге Европы можно играть не только за Зенит) Тем более, что Краснодар может играть красиво и проходить далеко, а Мигель только поможет.
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Дядя Серёжа
1497577774
Год-два никому в России лишним не будет.
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мароко
1497583650
Вот и закончи красиво, какая разница в каком клубе, больше клубов больше народа помнить будет как о ИГРОКЕ с большой буквы !!!!!!
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Ще Гевара
1497585262
В Ростов!
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ЗЖМ
1497586990
в Ростов он врядли пойдёт, да и денег столько нет у клуба.
Ответить
семёнычев
1497589785
а Тосно не приглашает? если приглашает, то и менять ничего не надо, ни квартиру, ни стадион, ни места прогулок с семьёй, да и за бюстом последит.....))) НИ ..Я НЕ ПОЙМУ, КАК ТАКОГО ИГРОКА ВЫКИНУЛИ ИЗ КОМАНДЫ??????
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Gerero2198
1497590381
Неужели Бекиич позвал?
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gandyv
1497590527
Играет пока на уровне, так что выберет себе команду без проблем.
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FanatSerj
1497598276
Отлично если останется в России и еще покажет этому мешку из Питера, что зря выгнали. Пару лет он еще точно отлично поиграет.
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Dmirubo
1497601398
Давай в ЦСКА! В Лиге Чемпионов поиграешь!
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