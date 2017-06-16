Данни: «Есть предложение от «Динамо», а также еще двух-трех команд РФПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, который покинул петербургскую команду по окончании сезона, рассказал о своих планах на будущее. По словам португальца, он имеет предложения от нескольких клубов российской Премьер-лиги.

«Сейчас я не стану ничего решать по поводу будущего. На данный момент важнее всего семья, мы поедем на отдых в Португалию.

Могу ли вернуться в «Динамо»? Ну, не знаю. У меня есть предложения от российских клубов. Не только от «Динамо», еще от двух-трех команд. На следующей неделе я буду думать о новой команде», – заявил Данни.

В минувшем сезоне чемпионата России Данни провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.