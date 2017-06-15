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    В 2012 году «Сток» мог купить Линделофа за 300 тысяч, в 2015 «Мидлсбро» трижды отказался от трансфера шведа

    Вчера «Манчестер Юнайтед» официально представил защитника Виктора Линделофа. 22-летний игрок сборной Швеции перешел в команду Жозе Моуринью из «Бенфики» за 35 миллионов евро.

    Как сообщает Gazzette Live, в 2012 году футболист мог оказаться в «Сток Сити». Английский клуб контактировал с родным клубом игрока «Вестеросом». Сумма возможного трансфера оценивалась в 300 тысяч евро, но Линделоф решил перейти в академию «Бенфики».

    В январе 2015 года источник трижды писал о том, что «Мидлсбро» близок к подписанию Линделофа за 5 миллионов евро. На тот момент игрок не имел постоянной практики в клубе, но заработал интерес иностранных команд на победном Евро-2015 среди команд до 21 года. В итоге «Боро» отказался от идеи покупки защитника.

    Напомним, благодаря продаже Линделофа трансферная прибыль «Бенфики» в текущем году превысила 100 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 22:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +175

      Seamus 16 июня 2017, 11:04

      Какая разница, что было в 2012 году?? А в 2005 году, когда ему 10 было, могли за пачку чипсов купить. Что ж вы, провидцы, не разглядели??

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 10:14

      Не бойтесь, через год продадут в Китай.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 16 июня 2017, 00:20

      По-моему, весьма переоцененный защитник. Такая стоимость подразумевает игру почти без ошибок-у него же их хватает, как и у всех остальных. Ой, сомневаюсь, что заиграет на высоком уровне. Тем более у нынешнего Моура. А Бенфике - респект. Умеют довести игрока до сверхудачной продажи.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 июня 2017, 22:50

      Португальские клубы умеют делать деньги на трансферах

      0
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 22:38

      Ну и что? Таких примеров тысячи. Кто-то разглядел, а кто-то проглядел. Так всегда.

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