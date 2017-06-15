В 2012 году «Сток» мог купить Линделофа за 300 тысяч, в 2015 «Мидлсбро» трижды отказался от трансфера шведа

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально представил защитника Виктора Линделофа. 22-летний игрок сборной Швеции перешел в команду Жозе Моуринью из «Бенфики» за 35 миллионов евро.

Как сообщает Gazzette Live, в 2012 году футболист мог оказаться в «Сток Сити». Английский клуб контактировал с родным клубом игрока «Вестеросом». Сумма возможного трансфера оценивалась в 300 тысяч евро, но Линделоф решил перейти в академию «Бенфики».

В январе 2015 года источник трижды писал о том, что «Мидлсбро» близок к подписанию Линделофа за 5 миллионов евро. На тот момент игрок не имел постоянной практики в клубе, но заработал интерес иностранных команд на победном Евро-2015 среди команд до 21 года. В итоге «Боро» отказался от идеи покупки защитника.

Напомним, благодаря продаже Линделофа трансферная прибыль «Бенфики» в текущем году превысила 100 миллионов евро.