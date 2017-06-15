На Кубке конфедераций-2017 команды смогут делать четвертую замену в дополнительное время

На Кубке конфедераций-2017 будет проведен эксперимент с использование четвертое замены, если команды будут переходить в дополнительное время. Об этом заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций – отличная возможность для подобных экспериментов», – сказал ван Бастен.