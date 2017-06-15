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    На Кубке конфедераций-2017 команды смогут делать четвертую замену в дополнительное время

    На Кубке конфедераций-2017 будет проведен эксперимент с использование четвертое замены, если команды будут переходить в дополнительное время. Об этом заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    «Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций – отличная возможность для подобных экспериментов», – сказал ван Бастен.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2336

      den161 16 июня 2017, 15:35

      "...эксперимент с использование четвертое замены..." грамотеи мля..

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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 июня 2017, 20:26

      На Кубке конфедераций-2017 будет проведён эксперимент с использованием системы видеопопмощи арбитрам (VAR).
      Видеоповторы надо вводить и как можно скорее.
      Они помогут ИСКОРЕНИТЬ криминал в судействе футбольных матчей!
      А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов???
      Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах!
      Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим. автора) готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили.
      А почему??? Догадаться не сложно!
      Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре!
      Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопопмощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ!
      Хотя и будут случаи попытки арбитров влиять на результат, но не так ТОПОРНО, как в этом сезоне!!!
      Попытки влиять перейдут в плоскость трактовки на вой лад, различных нарушений!
      Трактовку - на усмотрение арбитра - надо ИСКЛЮЧИТЬ!
      Это коррупционная лазейка для арбитров!
      Представляете, как нарушитель будет трактовать, на своё усмотрение законы, которые он нарушил???
      Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!!
      Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи.
      Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира.
      Ошибка в матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере.
      В этом плане система является хорошим помощником арбитра.
      Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности.
      Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил, как арбитр Егоров УМЫШЛЕННО "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками Комбарова в своей штрафной площади, в матче Спартака и ЦСКА!
      Егорова надо было отстранять от судейства за эту ГРУБЕЙШУЮ ошибку, а его ОТМАЗАЛИ и закрыли глаза на его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство!
      А сколько таких скандалов было в этом сезоне!
      Что ни тур, то СКАНДАЛ и один громче другого!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!!
      А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 18:48

      М тоже нет.Что же это такое то,халтурщики?)))

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      Рейтинг: +133

      абжора 15 июня 2017, 18:46

      Ну куда дели букву Т?Выпускники Журфака.

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      Рейтинг: +702

      19element87 15 июня 2017, 18:35

      Зря мне кажется!!!

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