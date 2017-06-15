Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На Кубке конфедераций-2017 команды смогут делать четвертую замену в дополнительное время

На Кубке конфедераций-2017 команды смогут делать четвертую замену в дополнительное время

15 июня 2017, 17:31
5

На Кубке конфедераций-2017 будет проведен эксперимент с использование четвертое замены, если команды будут переходить в дополнительное время. Об этом заявил директор ФИФА по техническому развитию Марко ван Бастен.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвертой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций – отличная возможность для подобных экспериментов», – сказал ван Бастен.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
19element87
1497540944
Зря мне кажется!!!
Ответить
абжора
1497541595
Ну куда дели букву Т?Выпускники Журфака.
Ответить
абжора
1497541680
М тоже нет.Что же это такое то,халтурщики?)))
Ответить
Popularov
1497547614
На Кубке конфедераций-2017 будет проведён эксперимент с использованием системы видеопопмощи арбитрам (VAR). Видеоповторы надо вводить и как можно скорее. Они помогут ИСКОРЕНИТЬ криминал в судействе футбольных матчей! А почему Мутко не ДОБИВАЕТСЯ введения видео повторов??? Многие страны Европы с нового сезона будут внедрять видео повторы в своих чемпионатах! Галицкий (владелец ФК "Краснодар" - прим. автора) готов поставить за свой счёт на своём стадионе, а другие пока желание не изъявили. А почему??? Догадаться не сложно! Они хотят ловить скандальную рыбку в мутной судейской ПОДКОВЁРНОЙ игре! Надо на всех стадионах РФПЛ внедрять системы видеопопмощи арбитрам (VAR), тогда и судейских скандалов НЕ БУДЕТ! Хотя и будут случаи попытки арбитров влиять на результат, но не так ТОПОРНО, как в этом сезоне!!! Попытки влиять перейдут в плоскость трактовки на вой лад, различных нарушений! Трактовку - на усмотрение арбитра - надо ИСКЛЮЧИТЬ! Это коррупционная лазейка для арбитров! Представляете, как нарушитель будет трактовать, на своё усмотрение законы, которые он нарушил??? Правила работы и трактовки должны быть ПРОЗРАЧНЫМИ и понятными всем, а все коррупционные лазейки надо ИЗГНАТЬ из судейства, самым РЕШИТЕЛЬНЫМ образом, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у коррупционных дельцов от футбола, влиять на результат матча, в пользу своей команды в ущерб другой!!! Система видеопомощи арбитрам (VAR) может спасти карьеру каждого отдельного судьи. Особенно в те моменты, которые решают судьбу матча, а порой и всего турнира. Ошибка в матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра. Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности. Чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил, как арбитр Егоров УМЫШЛЕННО "НЕ ЗАМЕТИЛ" игру руками Комбарова в своей штрафной площади, в матче Спартака и ЦСКА! Егорова надо было отстранять от судейства за эту ГРУБЕЙШУЮ ошибку, а его ОТМАЗАЛИ и закрыли глаза на его БЕЗОБРАЗНОЕ судейство! А сколько таких скандалов было в этом сезоне! Что ни тур, то СКАНДАЛ и один громче другого! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства в пользу Спартака и Зенита!!! А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Ответить
den161
1497616551
"...эксперимент с использование четвертое замены..." грамотеи мля..
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+