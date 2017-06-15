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    Гогниев расторг контракт с «Кубанью»

    Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев сообщил, что расторг контракт с желто-зелеными. По словам российского форварда, клуб из Краснодара не платил ему заработную плату на протяжении пяти месяцев.

    «Я расторг контракт с «Кубанью». Передо мной была задолженность по зарплате за пять месяцев. Мне дали бумажку, согласно которой клуб обещает погасить передо мной долги. Будущее? Пока сказать нечего», — сказал Гогниев.

    Напомним, что Гогниев перешел в «Кубань» летом 2016 года из «Урала». В минувшем сезоне ФНЛ нападающий забил десять голов в 17 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2017 15:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +62

      nik33 8 июля 2017, 18:36

      У нас есть поговорка : От добра добра не ищут.Играл бы в Урале.Вроде всё хорошо было.Так нет.

      0
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      Рейтинг: +584

      EvgenyP 4 июля 2017, 03:08

      Опять начало сезона в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 20 июня 2017, 21:03

      Что же тебе в "Урале" не жилось? Играл, сладко ел, крепко спал! Что тебе еще было нужно? А сейчас, как у нас говорят: не хотел хлеб с маслом, жуй х.. с горчицей!

      -1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 16 июня 2017, 18:06

      Очень жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 июня 2017, 18:15

      В Урале у него было все хорошо . На что позарился в Кубани ? Иванов не злопамятный , может и возьмет обратно .

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 июня 2017, 15:38

      Тосно неплохой вариант, уж точно не хуже милевского.
      будет.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 15 июня 2017, 15:19

      Обратно в УРАЛ!!!!

      3
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