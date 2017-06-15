Гогниев расторг контракт с «Кубанью»

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев сообщил, что расторг контракт с желто-зелеными. По словам российского форварда, клуб из Краснодара не платил ему заработную плату на протяжении пяти месяцев.

«Я расторг контракт с «Кубанью». Передо мной была задолженность по зарплате за пять месяцев. Мне дали бумажку, согласно которой клуб обещает погасить передо мной долги. Будущее? Пока сказать нечего», — сказал Гогниев.

Напомним, что Гогниев перешел в «Кубань» летом 2016 года из «Урала». В минувшем сезоне ФНЛ нападающий забил десять голов в 17 матчах.