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    Украина осталась без Кубка конфедераций

    Футбольные поклонники из Украины не смогут увидеть розыгрыш Кубка конфедераций-2017. ФИФА предоставила Украине медиа-права на чемпионат мира-2018, но руководство Национальной телекомпании Украины (НТКУ) на данный момент не решила, что с ними делать.

    «На данный момент Европейский вещательный союз, который владеет правами показа Кубка конфедераций, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ», – цитирует пресс-службу ФИФА «Футбол 24».

    Открытие Кубка конфедераций-2017 состоится 17 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2017 10:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:10

      Они на репортажи в ЕС ходить будут, там недалеко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 16 июня 2017, 02:21

      Какой добрый юмор.Прямо-таки подборка новых анекдотов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июня 2017, 19:27

      До чего же на нас злы
      Хохлы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:07

      Кому надо посмотрят. Не весь интернет закрыли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 июня 2017, 13:28

      Ну да оно же в России проходить нельзя смотреть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2017, 13:09

      - Микола! А футбол не кажут?
      - А на хрена, коли нет лектричества!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 июня 2017, 11:42

      Россия - то до вчерашего дня была в неведении.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 15 июня 2017, 11:33

      они лучше посмотрят кулачные бои в раде!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июня 2017, 11:23

      трансляция покупается у ФИФА, так что они нагадили не нам, а своему народу кто любит футбол.

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 июня 2017, 11:21

      Надо спросить их, кто с нами-присоединить, а остальных отцепить на все четыре стороны и забыть.

      2
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