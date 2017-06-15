Украина осталась без Кубка конфедераций

Футбольные поклонники из Украины не смогут увидеть розыгрыш Кубка конфедераций-2017. ФИФА предоставила Украине медиа-права на чемпионат мира-2018, но руководство Национальной телекомпании Украины (НТКУ) на данный момент не решила, что с ними делать.

«На данный момент Европейский вещательный союз, который владеет правами показа Кубка конфедераций, не реализовал их в Украине. Что касается телевизионных прав на чемпионат мира-2018, они были предоставлены НТКУ», – цитирует пресс-службу ФИФА «Футбол 24».

Открытие Кубка конфедераций-2017 состоится 17 июня.