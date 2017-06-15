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    Богаев: «В глубине души всегда хотел вернуться в «Зенит»

    Воспитанник «Зенита» Дмитрий Богаев признался, что рад вернуться в Санкт-Петербург. Сейчас футболист с нетерпением ждет того момента, когда он сможет приступить к тренировкам. Напомним, он провел прошлый сезон в составе «Тосно». Контракт с «Зенитом» рассчитан на три года.

    – Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».

    – Вы провели год вне «Зенита». Возникали ли мысли о том, что получится вернуться?

    – Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине души, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».

    – Следили за матчами?

    – Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.

    – Год в «Тосно» закалил?

    – Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.

    – Вы считаетесь футболистом-универсалом, который может играть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. На какой позиции чаще всего действовали в «Тосно»?

    – На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.

    – Сейчас в «Зените» почти 30 игроков. Такой уровень конкуренции не пугает?

    – Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.

    – Дзюба, который, наверное, больше всех по вам соскучился, уже в курсе?

    – С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.06.2017 09:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 11:00

      А вот желание вернуться в родной клуб понятно всем.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 10:07

      Уже скоро на лавке места не будет.

      0
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