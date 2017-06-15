Богаев: «В глубине души всегда хотел вернуться в «Зенит»

Воспитанник «Зенита» Дмитрий Богаев признался, что рад вернуться в Санкт-Петербург. Сейчас футболист с нетерпением ждет того момента, когда он сможет приступить к тренировкам. Напомним, он провел прошлый сезон в составе «Тосно». Контракт с «Зенитом» рассчитан на три года.

– Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит».

– Вы провели год вне «Зенита». Возникали ли мысли о том, что получится вернуться?

– Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно» – там выполнялись свои задачи. В глубине души, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».

– Следили за матчами?

– Да, достаточно игр посмотрел – в еврокубках, дерби, естественно.

– Год в «Тосно» закалил?

– Да, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу – вышли в премьер-лигу, и это многого стоит.

– Вы считаетесь футболистом-универсалом, который может играть и в атаке, и в полузащите, и в обороне. На какой позиции чаще всего действовали в «Тосно»?

– На правом фланге обороны, где я выступаю уже около трех лет.

– Сейчас в «Зените» почти 30 игроков. Такой уровень конкуренции не пугает?

– Нет, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.

– Дзюба, который, наверное, больше всех по вам соскучился, уже в курсе?

– С Артемом мы еще не списывались, но, думаю, у нас будет очень теплая встреча и он обязательно меня поздравит.