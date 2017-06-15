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    Караваев: «Непопадание в сборную России? Не вызвали – значит, не вызвали»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мнением о непопадании в состав сборной России на матчи Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    – Наверняка вы ожидали, что хотя бы попадете в расширенный список сборной России. Как восприняли свое отсутствие в составе?

    – Спокойно. Не вызвали – значит, не вызвали. Никакой трагедии из этого не делаю. Мне всего 22. До чемпионата мира еще год. Сейчас тренер посчитал, что есть более сильные игроки на моей позиции. Что ж, нужно продолжать работать дальше. Конечно, хочется играть за национальную команду. Но если не вызывают, значит, надо прибавлять.

    – А вас вообще кто-то из сборной просматривал?

    – Не в курсе.

    – Со Станиславом Черчесовым общались?

    – Нет, ни разу.

    – А как-то хоть контактировали с людьми из сборной?

    – Нет.

    – А ваши знакомые не удивляются, что вас нет в сборной?

    – Я спокоен. Мне всего 22 года, все еще впереди. Возможно, тренер считает, что я еще не готов. Но, надеюсь, через год окажусь в национальной команде и получу шанс сыграть на домашнем чемпионате мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 00:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июня 2017, 09:55

      Молодец, парень.Очень адекватное интервью .

      2
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 15 июня 2017, 07:17

      красавчик!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 15 июня 2017, 00:06

      Нет, ну это же гениально!
      Проспал - значит проспал!
      Не нашёл - значит не нашёл!
      Не достроили (что бы это могло значить??) - значит не достроили!
      Бинго!))

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      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Shpion23 15 июня 2017, 05:20

      А что, нужно было приехать на стадион и попроситься: Возьмите меня пожалуйста?

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