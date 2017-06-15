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  • Караваев: «Непопадание в сборную России? Не вызвали – значит, не вызвали»

Караваев: «Непопадание в сборную России? Не вызвали – значит, не вызвали»

15 июня 2017, 00:00
4

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мнением о непопадании в состав сборной России на матчи Кубка конфедераций-2017.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Наверняка вы ожидали, что хотя бы попадете в расширенный список сборной России. Как восприняли свое отсутствие в составе?

– Спокойно. Не вызвали – значит, не вызвали. Никакой трагедии из этого не делаю. Мне всего 22. До чемпионата мира еще год. Сейчас тренер посчитал, что есть более сильные игроки на моей позиции. Что ж, нужно продолжать работать дальше. Конечно, хочется играть за национальную команду. Но если не вызывают, значит, надо прибавлять.

– А вас вообще кто-то из сборной просматривал?

– Не в курсе.

– Со Станиславом Черчесовым общались?

– Нет, ни разу.

– А как-то хоть контактировали с людьми из сборной?

– Нет.

– А ваши знакомые не удивляются, что вас нет в сборной?

– Я спокоен. Мне всего 22 года, все еще впереди. Возможно, тренер считает, что я еще не готов. Но, надеюсь, через год окажусь в национальной команде и получу шанс сыграть на домашнем чемпионате мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чехия. Синот Лига Спарта Россия Караваев Вячеслав
Комментарии (4)
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Shpion23
1497474404
Нет, ну это же гениально! Проспал - значит проспал! Не нашёл - значит не нашёл! Не достроили (что бы это могло значить??) - значит не достроили! Бинго!))
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Go-o-ol
1497500248
красавчик!!!!
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acer2003
1497509717
Молодец, парень.Очень адекватное интервью .
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