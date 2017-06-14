Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» оценил нападающего «Ривер Плейта» в 20 миллионов

    «Зенит» продолжает вести переговоры с потенциальными новичками команды. Клуб сделал «Ривер Плейту» предложение о трансфере нападающего Себастьяна Дриусси. «Зенит» готов отдать за футболиста 20 миллионов евро.

    В текущем сезоне первенства Аргентины Дриусси провел 27 матчей, забив 17 голов и отдав три голевых паса. Ранее игроком интересовался «Спартак».

    Сообщается, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини будет позволено совершить два трансфера стоимостью выше 10 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 июня 2017, 09:19

      Похоже проще посчитать, кто останется в клубе, чем тех кого приобретут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июня 2017, 21:46

      Ну надо присмотреться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июня 2017, 20:36

      что слишком много переговоров ведут,а деньги только на двух свыше 10 млн,да и покупают пока непонятно кого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 14 июня 2017, 20:16

      По идее он в 8 000 000 оценивается тут https://www.transfermarkt.de/sebastian-driussi/profil/spieler/294853

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Бубновский 14 июня 2017, 20:34

      Ну тогда вообще можно не обращать внимание на трансферную стоимость!!! Просто это хоть какой то ориентир!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Бубновский 14 июня 2017, 20:57

      Сайт bombardir.ru тоже получается "пальцем из носа" стоимость наковырявает????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > Бубновский 14 июня 2017, 21:09

      ну не знаю, по моему всё же должен кто то этим заниматься, хоть какая то приблизительная трансферная стоимость должна быть!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 14 июня 2017, 20:11

      Нап то нормальный, не зря интересовались им Милан и Тоттенхэм....вот только поедет ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 июня 2017, 20:10

      А купил Кузяева!!! Посмешище!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      19element87 14 июня 2017, 19:58

      Зелёный он ещё!!! много вата такую сумму за него!!! Но талантливый, этого у него не отнять!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 июня 2017, 19:45

      Не поедет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 14 июня 2017, 19:43

      До этого говорили будут покупать качественных игроков.
      Тратить крупные суммы.
      А тут опа на 2 трансфера)
      Понимаю если бы это были Хамес и Силва) Так нет же))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > lysenkoff 14 июня 2017, 19:57

      Да нет всё равно купят хороших итальянцев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Joker 555 14 июня 2017, 19:27

      У них там у богов. Обидели надо доказать. Народная команда кость в горле.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11