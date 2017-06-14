«Зенит» оценил нападающего «Ривер Плейта» в 20 миллионов

«Зенит» продолжает вести переговоры с потенциальными новичками команды. Клуб сделал «Ривер Плейту» предложение о трансфере нападающего Себастьяна Дриусси. «Зенит» готов отдать за футболиста 20 миллионов евро.

В текущем сезоне первенства Аргентины Дриусси провел 27 матчей, забив 17 голов и отдав три голевых паса. Ранее игроком интересовался «Спартак».

Сообщается, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини будет позволено совершить два трансфера стоимостью выше 10 миллионов евро.