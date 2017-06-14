Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» оценил нападающего «Ривер Плейта» в 20 миллионов

14 июня 2017, 19:16
17

«Зенит» продолжает вести переговоры с потенциальными новичками команды. Клуб сделал «Ривер Плейту» предложение о трансфере нападающего Себастьяна Дриусси. «Зенит» готов отдать за футболиста 20 миллионов евро.

В текущем сезоне первенства Аргентины Дриусси провел 27 матчей, забив 17 голов и отдав три голевых паса. Ранее игроком интересовался «Спартак».

Сообщается, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини будет позволено совершить два трансфера стоимостью выше 10 миллионов евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1497457475
Вот чем мне сейчас нравится Зенит, так это своей агрессивной трансферной политикой. И пофиг, что многие их хотелки не реализуются совсем, но кто не пытается, тот и не достигает результата. На этом фоне нулевая активность Спартака огорчает. Ах да, не совсем я прав. Взяли же Каррере еще двух помощников..
Ответить
Joker 555
1497457478
Газпром прям факел зажег.Вот спартачи как зашеведили.
Ответить
Joker 555
1497457675
У них там у богов. Обидели надо доказать. Народная команда кость в горле.
Ответить
lysenkoff
1497458596
До этого говорили будут покупать качественных игроков. Тратить крупные суммы. А тут опа на 2 трансфера) Понимаю если бы это были Хамес и Силва) Так нет же))))
Ответить
Сильвербой
1497460210
А купил Кузяева!!! Посмешище!!!!
Ответить
Sam_51
1497460261
Нап то нормальный, не зря интересовались им Милан и Тоттенхэм....вот только поедет ли?
Ответить
19element87
1497460569
По идее он в 8 000 000 оценивается тут https://www.transfermarkt.de/sebastian-driussi/profil/spieler/294853
Ответить
Asbjorn
1497461767
что слишком много переговоров ведут,а деньги только на двух свыше 10 млн,да и покупают пока непонятно кого
Ответить
Tajik-za Zenit
1497465979
Ну надо присмотреться
Ответить
neveldomha
1497507562
Похоже проще посчитать, кто останется в клубе, чем тех кого приобретут.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
7
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
10
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+