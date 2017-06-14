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    Никита Медведев стал игроком «Локомотива»

    Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев стал игроком «Локомотива». Как сообщается, с игроком подписан пятилетний контракт. 22-летний футболист покинул «Ростов» в статусе свободного агента.

    «Эмоции фантастические! Я перешел в большой клуб – с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – заявил голкипер.

    В завершившемся сезоне Медведев провел в чемпионате России 17 матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2017 17:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 06:11

      Пусть попробует прижать новорусского.

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 14 июня 2017, 22:40

      Никита Медведев стал тестером кресел скамейки запасных

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 июня 2017, 20:32

      растащили весь ростов. клуб жалко(( А Медведеву удачи, хорошо стоял на воротах в ростове.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 июня 2017, 20:18

      То, что происходит с Ростовом, к сожалению, уже случается с частой периодичностью в нашей лиге. Также, не так давно, растаскивали Анжи, до этого Рубин

      2
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      Рейтинг: +304

      Антисемит > Стаz 14 июня 2017, 22:57

      после Курбана всегда как будто Мамай прошел

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 19:27

      Вот так! В 22 года свободным агентом в московский Локомотив.... Зачётно парняга сделал вымученный выбор... Успехов!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 июня 2017, 18:34

      всегда нужен игрок который будет напрягать основу причем на любой позиции это полезно для всех

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июня 2017, 18:23

      В принципе Медведев пока,кроме "рекорда Нигматуллина" ничего не показал...Гилерму он не переиграет, а значит быть ему ВТОРЫМ...
      А мог бы совершенствовать мастерство...
      Недальновидный ход...

      4
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      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > семёнычев 14 июня 2017, 18:25

      Гилерме уже сезона как 2-3 не уровень вроде,не?

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > семёнычев 14 июня 2017, 18:26

      гиля косячить стал последнее время много... особенно вначале прошлого сезона, когда было несколько игр когда ему попадали 1 раз в створ и он пропускал... вполне может побороться за место в основе...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > RedGreenHooligan 14 июня 2017, 18:35

      Тот же "рекорд" Медведева завершился голом, который не был даже от удара в створ..
      Вся защита Ростова пахала на Медведева и то,что он отбил с десяток ударов между началом и концом "рекорда"- скорее везение,чем мастерство..
      На выходах он слабоват..
      Ну, поживём- увидим...
      Лунёва вон Зенит зряче забрал,а тут скорее с авансом...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > семёнычев 14 июня 2017, 19:28

      В даль его агент смотрит....

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > семёнычев 14 июня 2017, 23:07

      я знаю, что его рекорд это 90% игры обороны... за все время по его воротам было нанесено 22 удара и то 50% этих ударов пришлось на 3 игры...но там где нужно было он выручал, а гиля в этом сезоне к сожалению нет( как бы я его не любил, как вратаря но он стал сдавать( терять концентрацию

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