Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев стал игроком «Локомотива». Как сообщается, с игроком подписан пятилетний контракт. 22-летний футболист покинул «Ростов» в статусе свободного агента.

«Эмоции фантастические! Я перешел в большой клуб – с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – заявил голкипер.

В завершившемся сезоне Медведев провел в чемпионате России 17 матчей.